Leandrinho prorroga contrato com Suns por mais 10 dias

PHOENIX - Os dez dias de contrato com o Phoenix Suns foram suficientes para que Leandrinho mostrasse serviço e convencesse a equipe do Arizona a renovar com ele. Neste domingo, a franquia confirmou o acerto para prorrogar o vínculo com o brasileiro. O período, no entanto, não é dos mais animadores e o novo acerto também tem validade de dez dias.

Leandrinho acertou a renovação mesmo sem poder atuar pela equipe no momento. Com um problema no ombro direito, ele não participou das últimas duas partidas, contra Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks. Seu último jogo foi o melhor neste retorno à NBA, quando marcou 21 pontos na derrota para o New York Knicks por 98 a 96.

O brasileiro voltou à NBA no último dia 8 de janeiro para minimizar a ausência do ala/armador Eric Bledsoe, que está lesionado. Desde então, Leandrinho tem vindo do banco para ajudar o Phoenix Suns com médias de 9,3 pontos, 2,5 rebotes e 2,3 assistências em 21,5 minutos por jogo.

O Phoenix Suns, aliás, foi a equipe que abriu as portas para Leandrinho na NBA. Escolhido no Draft de 2003, o brasileiro atuou por sete temporadas na equipe antes de ir para o Toronto Raptors. Ele ainda passou por Indiana Pacers e Boston Celtics na liga.