Leandrinho reclama de falta de diálogo da CBB com clubes

Leandrinho Barbosa, uma das grandes estrelas do basquete brasileiro, duas vezes premiado pela NBA, está chateado com a falta de diálogo da Confederação Brasileira de Basquete. Segundo o armador, a entidade não entrou em contato com ele ou com sua equipe, o Phoenix Suns, nem uma vez nesta temporada. "Falta diálogo. Não só com os jogadores, mas com os times", afirma Leandrinho, que está em férias no Brasil e se recupera da cirurgia nos ligamentos do cotovelo esquerdo realizada no mês passado. Desde que foi operado, após a eliminação do Phoenix nas semifinais da Conferência Oeste, o atleta conta que não recebeu nem sequer um telefonema. Foi seu irmão, Marcelo, quem conversou com o presidente Gerasime Bosikis, o Grego. Fora do Pan, porque quer cuidar do cotovelo para chegar 100% ao Pré-Olímpico de Las Vegas, no fim de agosto, Leandrinho ainda depende da vontade política do seu time para disputar o torneio que poderá classificar o Brasil para a Olimpíada de Pequim, em 2008 - o País ficou fora dos Jogos nas duas últimas edições. Um acordo já foi feito entre Fiba e NBA para que os jogadores que atuam na liga possam defender seus países. Mas o impasse para liberação de Leandrinho continua porque a franquia norte-americana soube da disputa judicial entre a CBB e a pivô Alessandra, que se machucou no Mundial do ano passado e pede indenização por ter atuado pela seleção sem seguro. "A notícia chegou rápido lá. Foi meio difícil e eu não sabia como lidar. Até hoje tem esse problema", conta o jogador. "Eu continuo insistindo. O risco de não ir sempre tem. Espero que a CBB resolva com eles o mais rápido possível." O presidente rebateu as críticas. "A CBB tem uma excelente relação com os dirigentes da NBA e a entidade americana já enviou os valores dos seguros dos atletas Leandrinho (US$ 12.525) e Marquinhos (US$ 780). Todos os jogadores que estiverem na seleção estão resguardados por seguros", afirma o dirigente. Leandrinho sonha em ter o grupo completo no Pré-Olímpico. "O que a gente quer é que os jogadores que estão fora do País possam vestir a camisa da seleção. A seleção foi o meu caminho para chegar lá fora, é importante estar com a seleção." Quanto à tão sonhada vaga olímpica, ele admite que é difícil. "Mas não impossível, se estivermos com todos os jogadores." Os dois primeiros colocados vão a Pequim - o terceiro disputa uma repescagem mundial. "Saber jogar a gente sabe. Temos talento, determinação e alegria. Falta ganhar." Leandrinho contou que ele e Anderson Varejão, que defende o Cleveland Cavaliers e está na decisão do título, estão tentando convencer Nenê, do Denver Nuggets, a voltar a defender a seleção brasileira - Nenê está fora desde 2003. "Falei com ele (Nenê). Ele precisa conversar com a CBB. Estamos torcendo para que ele esteja na seleção."