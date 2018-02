Leandrinho renova com o Phoenix Suns O armador Leandrinho prorrogou seu contrato com Phoenix Suns até 2007. Aos 22 anos, o jogador brasileiro começa a sua terceira temporada na NBA, todas pela mesma equipe, a partir de terça-feira. Leandrinho foi selecionado pelo San Antonio Spurs no draft da liga norte-americana de basquete em 2003, mas acabou contratado pelo Phoenix Suns na seqüência.