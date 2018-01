Leandrinho se destaca e Phoenix ganha a sétima consecutiva Mesmo começando o jogo no banco de reservas, o brasileiro Leandrinho foi o destaque da vitória do Phoenix Suns sobre o Sacramento Kings por 127 a 102, no Arizona, na rodada desta terça-feira da temporada regular da NBA. Em quase 28 minutos em quadra, o armador conseguiu marcar 26 pontos - foi o cestinha da partida - e deu duas assistências. Em 16 arremessos, acertou nove, sendo dois dos três pontos - além disso, converteu todos os seis lances livres que teve. Além de Leandrinho, quem brilhou na sétima vitória consecutiva do Phoenix (10-6), que persegue o Los Angeles Lakers na briga pela liderança da Divisão do Pacífico, foi o armador titular Steve Nash. Melhor jogador da NBA nas duas últimas temporadas, o canadense contribuiu com 20 assistências e ficou apenas duas atrás de seu recorde pessoal. "Os garotos estão dividindo bem o jogo e isso é ótimo", afirmou o técnico Mike D´Antoni, sobre a efetividade do brasileiro e de Nash. A surpresa da rodada foi a derrota em casa do Detroit Pistons para o Portland Trail Blazers. O ala Zach Randolph foi o nome do jogo ao marcar 31 pontos e agarrar 13 rebotes na vitória do seu time por 88 a 85. Mesmo surpreendido em seu ginásio, o Detroit manteve a liderança da Divisão Central, com 11 vitórias e sete derrotas. A equipe do Oregon, com sete vitórias e 12 derrotas, ainda é o lanterna da Divisão Noroeste. Os outros resultados da rodada desta terça foram: New Jersey Nets 75 x 92 Dallas Mavericks Houston Rockets 118 x 90 Golden State Warriors Seattle Supersonics 102 x 87 Atlanta Hawks Los Angeles Clippers 101 x 97 Miami Heat