Leandrinho se destaca na vitória do Phoenix sobre o Indiana O armador brasileiro Leandrinho se destacou na vitória do Phoenix Suns sobre o Indiana Pacers, por 115 a 90, na noite de sexta-feira, em partida válida pela temporada regular da NBA. Nos 34 minutos em que esteve no time, Leandrinho marcou 14 pontos e converteu 6 de 12 arremessos de quadra. Com 10 assistências (sete a mais que o titular canadense Steve Nash), o brasileiro ainda pegou um rebote e roubou uma bola. Os cestinhas da vitória foram o próprio Steve Nash e o pivô Amar Stoudemire, que marcaram 23 pontos cada um. Com o resultado, o Phoenix soma 45 vitórias e 14 derrotas - o que deixa o time com um aproveitamento de 76,3%. Em outro duelo, o armador Tracy McGrady marcou 28 pontos para liderar o Houston Rockets na vitória por 108 a 97 sobre o Denver Nuggets, do brasileiro Nenê, que marcou 13 pontos em 35 minutos. Nenê ainda acertou 6 de 9 arremessos de quadra, converteu seu único lance livre, pegou oito rebotes e deu três assistências. O Nuggets (28 vitórias e 29 derrotas) vinha de duas vitórias consecutivas. Mesmo assim, o time continua em segundo na Divisão Noroeste, atrás do Utah Jazz. Outros resultados desta sexta-feira: Philadelphia 76ers 117 x 112 Memphis Grizzlies Washington Wizards 93 x 92 Atlanta Hawks Toronto Raptors 81 x 94 Milwaukee Bucks New York Knicks 106 x 97 Golden State Warriors Miami Heat 85 x 82 Detroit Pistons Minnesota Timberwolves 83 x 109 Utah Jazz San Antonio Spurs 98 x 74 Orlando Magic Chicago Bulls 104 x 93 New Orleans Hornets Los Angeles Lakers 108 x 116 Sacramento Kings