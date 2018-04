Leandrinho se destaca no Suns e Celtics se mantém invicto

O Boston Celtics contou com o ala Kevin Garnett para manter sua invencibilidade e conseguir o melhor início de temporada nos últimos 20 anos, enquanto o ala-armador brasileiro Leandrinho foi o destaque do Phoenix Suns na vitória sobre o Miami Heat. O Celtics (4 vitórias e nenhuma derrota) está em seu melhor momento e, ao vencer o Atlanta Hawks por 106 a 83, aparece com a única equipe invicta no início da nova temporada da NBA. Garnett contribuiu com 27 pontos e 19 rebotes. Do lado oposto está o Miami Heat, que perdeu no duelo contra o Suns. Leandrinho marcou 17 pontos e foi um dos destaques do Phoenix Suns na vitória fora de casa na sexta-feira sobre o Heat por 106 a 101. O brasileiro, que jogou por 33 minutos, converteu 6 de 18 arremessos em quadra, incluindo 4 de 12 de três pontos e 1 de 2 lances livres. Além disso, pegou quatro rebotes e deu três assistências. O cestinha do Suns (4 vitórias e 2 derrotas) na partida foi o ala-armador canadense Steve Nash, com 30 pontos e 8 assistências. O pivô Shaquille O'Neal foi o principal jogador do Heat (5 derrotas e nenhuma vitória), com 25 pontos e 10 rebotes. O San Antonio Spurs - atual campeão da NBA - continua no caminho da vitória com o 97 a 85 contra o New Orleans Hornets, com a ajuda do armador francês Tony Parker, que fez 27 pontos. A vitória permitiu ao Spurs (5 vitórias e 1 derrota) passar do quarto para o segundo lugar na Divisão Sudoeste da Conferência Oeste. O armador Chauncey Billups fez 23 pontos e levou o Detroit Pistons à vitória de 103 a 79 sobre o Los Angeles Clippers, que sofreu sua primeira derrota da temporada. No primeiro duelo na história da NBA entre dois jogadores chineses, o pivô Yao Ming levou a melhor com a vitória do Houston Rockets por 104 a 88 sobre o Milwaukee Bucks, do ala Yi Jianlian. Ming obteve 28 pontos e 10 rebotes, e liderou o Rockets (5 vitórias e 1 derrota) contra o Bucks. O Orlando Magic marcou quatro vitórias consecutivas com o triunfo de 112 a 102 sobre o New York Knicks. O pivô Dwight Howard fez 22 pontos e 20 rebotes, deixando o Magic com marca de 5 vitórias e 1 derrota. O ala Carlos Boozer e o russo Andrei Kirilenko foram a chave na vitória do Utah Jazz (4 vitórias e 2 derrotas) por 103 a 101 sobre o Seattle SuperSonics, que continua sem nenhuma vitória nesta temporada. O ala-armador Kobe Bryant recuperou seu protagonismo com 30 pontos e o ala Lamar Odom ajudou com 18 pontos e 10 rebotes em sua estréia na temporada, para levar o Los Angeles Lakers (3 vitórias e 2 derrotas) a uma vitória por 107 a 93 contra o Minnesota Timberwolves. Também como protagonista no jogo individual, o ala LeBron James fez oito de seus 26 pontos nos minutos finais e liderou o Cleveland Cavaliers a uma vitória por 93 a 91 sobre o Sacramento Kings. O Cavaliers (3 vitórias e 3 derrotas) evitou duas derrotas consecutivas, enquanto o Kings (1 vitória e 4 derrotas) não conseguiu encontrar o caminho do triunfo sob a direção de seu novo treinador Reggie Theus. O ala Carmelo Anthony fez 12 pontos consecutivos no terceiro período e alcançou 32, para liderar o Denver Nuggets a um triunfo por 118 a 92 sobre o Washington Wizards. O ala Chris Bosh converteu 16 de 18 lances livres e colaborou com 24 pontos e 10 rebotes para ajudar o Toronto Raptors (3 vitórias e 3 derrotas) a quebrar uma seqüência de três derrotas consecutivas, vencendo por 105 a 103 o Philadelphia Sixers. O ala Emeka Okafor dirigiu o ataque do Charlotte Bobcats (3 vitórias e 2 derrotas) com 25 pontos e 23 rebotes, e sua equipe virou no último período para derrotar o Indiana Pacers por 96 a 87. O ala LaMarcus Aldridge dirigiu o ataque com 30 pontos e 10 rebotes e o Portland Trail Blazers (2 vitórias e 3 derrotas) venceu por 110 a 98 o Memphis Grizzlies (1 vitória e 3 derrotas), em duelo de equipes da Conferência Oeste.