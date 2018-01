Leandrinho se empolga com título de melhor reserva da NBA Após ser escolhido por jornalistas esportivos norte-americanos e canadenses como o melhor reserva da atual temporada da NBA na segunda-feira, o armador Leandrinho, do Phoenix Suns, não escondeu a empolgação. "Eu adorei!", comemorou o brasileiro. "Estou muito bem aqui [no Phoenix Suns]. É um time muito bom para se jogar e ganhamos muitas partidas. O técnico Mike D?Antoni me deu várias chances de entrar nos jogos e eu tento fazer tudo direito para que continue em quadra o mais tempo possível. Estou muito, muito feliz mesmo", confessou Leandrinho, o primeiro jogador do País a atingir esta marca histórica. "É demais saber que fui escolhido o melhor ´sexto homem´ do ano. Eu não acreditava que pudesse ganhar o prêmio até quando fui escolhido... Agora que aconteceu, acho que foi um dos melhores dias da minha vida", acrescentou. Além da marca para o Brasil, Leandrinho entrou para a história de seu clube como o quarto jogador do Phoenix Suns a ganhar esse título, juntando-se a Eddie Johnson (1988/89), Danny Manning (1997/98) e Rodney Rogers (1999/00). "Ele é um dos melhores jogadores da NBA," disse D´Antoni, que acrescentou: "esta sendo um privilégio comandar um jogador que amadurece mais a cada dia. Ele caminha para se transformar em um excelente jogador.Eu gostaria que ele jogasse aqui para o resto da vida."