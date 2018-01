Leandrinho segue os passos de Nenê na NBA A trilha aberta pelo pivô Nenê, na temporada passada, foi seguida por mais dois brasileiros na NBA, Leandrinho Barbosa e Alex Silva, que se recupera de uma fratura no pé, mas foi mantido no San Antonio Spurs. Justamente contra os Spurs estréiam, Leandrinho ? hoje, pelo Phoenix Suns ?, e Nenê, amanhã, pelo Denver Nuggets. Leandrinho, que será o primeiro a jogar, falou de sua expectativa. Leia mais no O Estado de S. Paulo