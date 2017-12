Leandrinho sofre lesão em jogo da NBA O Brasil está desfalcado de mais um jogador na NBA. Depois de perder Nenê Hilário, que defendia o Denver Nuggets, com entorse no joelho esquerdo ? ele será operado nesta segunda-feira, em Denver ? , no sábado foi a vez de Leandrinho, armador do Phoenix Suns, se machucar, no fim do segundo quarto. O argentino Manu Ginobili caiu sobre seu joelho esquerdo, na partida em que sua equipe foi derrotada pelo San Antonio Spurs: 97 a 91. Leandrinho marcou 14 pontos. Situação semelhante ocorreu com Nenê em lance com o ala/pivô Tim Duncan, também do San Antonio Spurs, no início da temporada.