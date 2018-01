Leandrinho sonha em ser um dos melhores A ansiedade do armador brasileiro Leandrinho, quinta-feira, no Madison Square Garden, em Nova York, só terminou na 28ª escolha do draft da NBA, quando foi escolhido pelo atual campeão da Liga, o San Antonio Spurs. Logo depois, Leandrinho, de 20 anos, foi trocado com o Phoenix Suns. ?Foi uma alegria difícil de descrever. Já estava ficando com medo?, disse ele. ?Vou jogar pelo Phoenix Suns em troca de duas escolhas na próxima temporada.? Greg Iodole, integrante da equipe de trabalho de Leandrinho, disse que o Toronto Raptors também lutou para ter o o jogador. ?Eles tentaram de todas as formas fazer a troca com o San Antonio Spurs e ficaram chateados quando souberam que Leandro havia sido trocado com o Phoenix Suns.? O brasileiro pretende seguir trabalhando forte. ?Agora, meu objetivo é ficar entre os principais jogadores da Liga.? Leandrinho, do Tilibra, de Bauru, foi o novato do Campeonato Nacional de Basquete em 2002, em seu primeiro ano como profissional. Aos 19 anos, tornou-se o segundo jogador mais jovem a ser convocado para a seleção brasileira. Com 1,90 metro, é conhecido pela eficiência nos arremessos da linha de três pontos e pela facilidade com que se movimenta sob a tabela.