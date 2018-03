Leandrinho treina duro para entrar na NBA O armador Leandrinho está trabalhando muito para seguir os passos de Nenê na NBA. O brasileiro, inscrito no draft do dia 26 de junho (o processo de seleção dos novos jogadores para a temporada 2003/2004), tem feito treinos diários nas equipes da liga norte-americana de basquete. Além dele, o pivô Anderson Varejão tenta uma vaga. Nesta quinta-feira acontece o sorteio das três primeiras equipes a escolherem seus jogadores no draft. Os favoritos ao direito de fazerem a primeira opção são o Denver Nuggets (justamente o time de Nenê) e Cleveland Cavaliers, donos das piores campanhas nesta temporada. A rotina de treinos de Leandrinho tem sido exaustiva. Na sexta-feira, ele participará do trabalho no Golden State Warriors. Depois, no domingo, estará no Seattle SuperSonics. Na terça é a vez do atual tricampeão da NBA, o Los Angeles Lakers. Ele também deve treinar no New Jersey Nets, que está disputando a final da Conferência Leste com o Detroit Pistons, no dia 28 ou 29 de maio. Leandrinho está bem cotado nas bolsas de apostas do draft - comenta-se que o seu destino deve ser o Seattle SuperSonics. Já Anderson Varejão, que joga no Barcelona, tem chances de ir para o Atlanta Hawks.