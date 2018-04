Leandrinho vai bem e Warriors vencem duelo de líderes com o Atlanta

O esperado segundo duelo entre as duas melhores equipes da NBA na atual temporada aconteceu na última quarta-feira. Só que mais uma vez o Golden State Warriors, líder da Conferência Oeste, assumiu o controle da partida e passou sem maiores problemas pelo Atlanta Hawks, primeiro colocado do Leste, por 114 a 95, em casa.

Com isso, o Warriors chegou à 54.ª vitória em 67 partidas na temporada, confirmando a melhor campanha até o momento. De quebra, manteve a soberania no confronto direto contra o melhor time do Leste, com duas vitórias nas duas partidas disputadas até o fim da temporada regular.

As duas equipes entraram em quadra desfalcadas de seus arremessadores: Klay Thompson, pelo Warriors, e Kyle Korver, pelo Hawks. Mas o Golden State ainda tinha Stephen Curry, que esteve longe de seus melhores dias no chute, mas terminou com um "double-double", com 16 pontos e 12 assistências.

O cestinha da equipe, e da partida, no entanto, foi o ala Harrison Barnes, com 25 pontos. O reserva Andre Iguodala contribuiu com 21. Também vindo do banco, Leandrinho aproveitou a ausência de Thompson, teve mais minutos de quadra e terminou com 13 pontos. Pelo Hawks, destaque para os 16 pontos de Paul Millsap e DeMarre Carroll, que ainda pegou 12 rebotes.

Se o líder do Leste perdeu, o segundo colocado Cleveland Cavaliers voltou a vencer. Sem grandes esforços, a equipe recebeu o Brooklyn Nets e fez 117 a 92. O técnico David Blatt aproveitou para rodar o elenco e sete jogadores marcaram ao menos dez pontos. Os cestinhas foram J.R. Smith e Timofey Mozgov, com 17 pontos. Mas o maior pontuador da partida saiu do Nets: Deron Williams, com 20.

Algoz do Cavaliers na segunda-feira, o Miami Heat manteve o embalo ao passar pelo Portland Trail Blazers, que ocupa o quarto lugar do Oeste, por 108 a 104, em casa. Dwyane Wade mais uma vez foi o herói da vitória do sétimo colocado do Leste, ao anotar 32 pontos, mas foi auxiliado pelo "double-double" de Goran Dragic, que terminou com 20 pontos e 11 assistências.

Terceiro e quarto colocados do Leste, respectivamente, Toronto Raptors e Chicago Bulls também venceram. O Raptors contou com 21 pontos de DeMar DeRozan para passar pelo Minnesota Timberwolves por 105 a 100. Já o Chicago Bulls derrotou o Indiana Pacers por 103 a 86 graças aos 25 pontos e nove rebotes do calouro Nikola Mirotic.

Em quinto no Leste, o Washington Wizards derrotou o Utah Jazz, mesmo fora de casa, por 88 a 84, mas Nenê foi discreto e terminou somente com oito pontos e quatro rebotes. Assim como Tiago Splitter, que marcou seis pontos e pegou quatro rebotes no triunfo do San Antonio Spurs sobre o Milwaukee Bucks por 114 a 103.

Confira os resultado de quarta-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 117 x 92 Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers 94 x 83 Detroit Pistons

Miami Heat 108 x 104 Portland Trail Blazers

Toronto Raptors 105 x 100 Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls 103 x 86 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 103 x 114 San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder 122 x 118 Boston Celtics

Dallas Mavericks 107 x 102 Orlando Magic

Sacramento Kings 105 x 116 Los Angeles Clippers

Golden State Warriors 114 x 95 Atlanta Hawks

Utah Jazz 84 x 88 Washington Wizards

Acompanhe as partidas da NBA nesta quinta-feira:

New York Knicks x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x Denver Nuggets

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers x Utah Jazz