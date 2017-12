Leandrinho vai bem na vitória dos Suns Em sua melhor apresentação desde o início da temporada 2004/2005 da NBA, o armador Leadrinho foi peça importante na vitória do Phoenix Suns sobre o Chicago Bulls por 100 a 82, nesta madrugada de terça-feira, em Phoenix. O brasileiro marcou 10 pontos, pegou 1 rebote e fez 1 assistência, nos 19 minutos em que esteve na quadra do American West Arena. Shawn Marion e Amare Stoudemire foram os cestinhas, ambos com 21 pontos. Em outro jogo da rodada, o New Orleans-Hornets, de Alex Garcia, bateu o Utah Jazz por 76 a 75. O jogador brasileiro ficou no banco. O ala Kevin Garnett foi o destaque no triunfo dramático do Minnesota Timberwolves sobre o Dallas Mavericks por 83 a 82. Ele ficou a apenas uma assistência do ?triple-doble?, com 21 pontos, 17 rebotes e nove passes. O ala dos Mavericks, o alemão Dirk Nowitzki, torceu o tornozelo e deve ficar 10 jogos afastados. Em Memphis, os Grizzlies derrotaram o San Antonio Spurs por 93 a 90, com 26 pontos e nove rebotes do ala-pivô Tim Duncan. Confira os jogos desta terça-feira: Washington Wizards x Toronto Raptors Charlotte Bobcats x Detroit Pistons Indiana Pacers x Boston Celtics New York Knicks x Atlanta Hawks Miami Heat x Portland Trail Blazers Minnesota Timberwolves x Seattle Supersonics Denver Nuggets x New Jersey Nets Sacramento Kings x Houston Rockets Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks Golden State Warriors x Nova Orleans Hornets