Leandrinho vira notícia nos EUA O armador do Phoenix Suns Leandro Barbosa, o Leandrinho, foi destaque na edição deste domingo do jornal ?The New York Times?. Em matéria do diário, o brasileiro falou de sua infância pobre em São Paulo, onde começou a jogar com apenas cinco anos, e sobre a conquista do seu espaço na NBA, a liga mais importante do basquete mundial.