Leandrinho vive dia de herói na vitória do Suns Com uma brilhante atuação do ala-armador brasileiro Leandrinho, o Phoenix Suns venceu na sexta-feira o Los Angeles Lakers por 121 a 90 e eliminou o rival dos playoffs da NBA no sétimo e decisivo confronto da série. Leandrinho encestou dez de 12 arremessos de dois e três pontos (de quadra), incluindo um triplo, foi perfeito nos lances livres com cinco acertos em cinco tentativas e deu duas assistências. O brasileiro somou 26 pontos, seu recorde pessoal como profissional em playoffs, e liderou uma relação de sete jogadores que fizeram dez ou mais pontos. A vitória foi a terceira consecutiva da equipe de Phoenix na série e permitiu ao Suns garantir vaga nas semifinais da Conferência Oeste contra o Los Angeles Clippers, que superou por 4 a 1 o confronto frente ao Denver Nuggets. O Suns é a oitava equipe na história da NBA a ganhar uma série após um placar desfavorável de 3 a 1. É o terceiro time - o primeiro em 36 anos - a conseguir a classificação nos playoffs após perder três partidas consecutivas.