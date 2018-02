Leandrinho volta a brilhar, e Suns somam 12 vitórias seguidas O armador Leandrinho segue fazendo uma ótima campanha na temporada regular da NBA. Com 20 pontos do jogador brasileiro, o Phoenix Suns conseguiu a 12.ª vitória consecutiva na madrugada deste sábado (horário de Brasília) ao derrotar o Portland Trail Blazers, em casa, por 106 a 101, no Ginásio US Airways Center. A equipe do Arizona ainda não foi superada em 2007 por nenhum rival. Com o resultado, o time dirigido pelo treinador Mike D´Antoni, que sofreu a última derrota no dia 28 de dezembro para o Dallas Mavericks, segue na segunda colocação da Conferência Leste da liga norte-americana de basquete, com 31 vitórias e oito derrotas. O liderança está com os Mavericks, que somam dois triunfos a mais. Após começar o confronto no banco de reservas, Leandrinho atuou por 30 minutos. Além de anotar 20 pontos, ele deu quatro assistências. O cestinha dos Suns foi o pivô Amare Stoudemire, com 23 pontos. O armador canadense Steve Nash também se destacou ao registrar um double-double (dois dígitos em dois fundamentos), com 13 pontos e 15 assistências. O maior pontuador da partida foi o ala Zach Randolph, dos Blazers, que marcou 36 pontos e também capturou 15 rebotes. Já o armador Brandon Roy converteu outros 22 pontos, enquanto Jarrett Jack, Ime Udoka e LaMarcus Aldridge marcaram dez cada. Duelo brasileiro No confronto de brasileiros na rodada da NBA, o pivô Nenê, do Denver Nuggets, levou a melhor sobre ala Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers. A equipe do Colorado superou, nos seus domínios, o adversário por 110 a 99, no Ginásio Pepsi Center. Nenê jogou por cerca de 22 minutos, registrando nove pontos e cinco rebotes. O destaque dos Nuggets foi o ala-pivô Marcus Camby, com 26 pontos e 17 rebotes. O armador Allen Iverson também esteve bem em quadra e anotou outros 25 pontos. Pelo lado dos Cavs, Varejão, que ficou em quadra por 27 minutos, somou 11 pontos, oito rebotes e quatro roubos de bola. O ala LeBron James, que sofreu uma torção de tornozelo no quarto período, marcou um triple-double (três dígitos em dois fundamentos), com 30 pontos, dez assistências e dez rebotes. Confira os resultados da rodada: Toronto Raptors 94 x 102 Utah Jazz Orlando Magic 93 x 114 Washington Wizards New York Knicks 100 x 101 New Jersey Nets Philadelphia Sixers 98 x 95 Miami Heat Boston Celtics 91 x 96 Sacramento Kings Atlanta Hawks 75 x 96 Charlotte Bobcats San Antonio Spurs 99 x 86 New Orleans Hornets Minnesota Timberwolves 98 x 104 Detroit Pistons Phoenix Suns 106 x 101 Portland Trail Blazers Denver Nuggets 110 x 99 Cleveland Cavaliers Seattle SuperSonics 99 x 72 Milwaukee Bucks