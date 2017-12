Leandro brilha na vitória do Phoenix Com 50,6% de acertos nos arremessos, o Phoenix Suns, do armador brasileiro Leandro Barbosa, esteve sempre à frente no marcador, na vitória, quinta-feira à noite, sobre o Los Angeles Lakers, por 122 a 112, no Staples Center. A ausência do ala-pivô Amare Stoudemire, uma das principais estrelas do time - que se recupera de uma contusão -, foi compensada pela eficiência da dupla Shawn Marion (30 pontos e 11 rebotes) e Steve Nash (12 pontos e 17 assistências). Os reservas, liderados pelo brasileiro (Leandrinho fez 12 pontos e deu cinco assistências), também foram importantes no triunfo dos Suns. Já os Lakers, que vinham de uma importante vitória sobre o Denver Nuggets, graças a uma cesta espetacular de Kobe Bryant (39 pontos, sete rebotes e cinco assistências), foram superados em todos os aspectos por um adversário que chegou a abrir 17 pontos de vantagem.