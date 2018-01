Leandro, melhor 6º jogador dos Suns O fato de jogar contra uma das melhores equipes da NBA na atual temporada, e ainda por cima na quadra do adversário, não intimidou o Dallas Mavericks, que venceu ontem à noite o Phoenix Suns, por 119 a 113. Com este resultado, a equipe de Dallas devolveu a derrota que sofreu em novembro passado, jogando em casa. Juntos, Michael Finley e o ala Josh Howard foram responsáveis por 63 pontos dos Mavericks. Apesar da derrota, o reserva brasileiro Leandro Barbosa, que jogou durante 16 minutos, voltou a ser o melhor "sexto homem" dos Suns, com dez pontos, quatro assistências e dois rebotes. Dallas está em segundo na Divisão Sudoeste e o Phoenix lidera a Divisão do Pacífico. No outro jogo da noite, o Minnesota venceu o Cleveland: 94 a 88.