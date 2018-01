Leandro pode escolhido amanhã para a NBA O armador brasileiro Leandro Mateus Barbosa, o Leandrinho, de 20 anos, pode ser escolhido na primeira rodada do draf da NBA - a indicação anual dos calouros da liga de basquete -, amanhã, no Madison Square Garden, de Nova York. Estará acompanhado da mãe, Ivete, e do irmão Arthur, e segundo os especialistas será uma possível escolha do Portland Trail Blazers - o Seattle Supersonics também teria interesse no atleta. O armador, de 1,92 m, que deixou o Bauru Tilibra no meio da temporada, está tranqüilo. Hoje, em New Jersey, onde estava esperando pelo draft, Leandrinho acha que agradou, principalmente nos treinos que fez em Seattle, Portland e Cleveland. Comemorou, inclusive, o fato de, no último domingo, ao deixar Cleveland, onde estavam vários olheiros, ter se despedido, agradecido a atenção e respondido perguntas em inglês, o que melhora ainda mais sua cotação no draft. "Fiquei satisfeito", disse Leandrinho, acompanhado do agente Greg Iodole. Maybyner Nenê Hilário, após uma temporada na NBA, ainda não domina o inglês. O agente Iodole acha que a estatura de Leandrinho, de 1m92, e sua envergadura (2,08 m) impressionaram os norte-americanos. "O pessoal que acompanhou o último treino acha que Leandrinho tem um corpo privilegiado." Desde que chegou aos Estados Unidos, o jogador vem mostrando o seu jogo. "Estou sossegado. Fiz tudo o que eu podia. Agora é aguardar a loteria do ?draft?." Leandrinho disse que não está preocupado com a ordem da escolha, desde que esteja na lista dos nomes. O jogador iniciou a carreira, incentivado pelo irmão Arthur, no Continental. Passou pelo São Paulo, Palmeiras, Tietê, Monte Líbano e Espéria. Foi convocado para a seleção brasileira em 2001. Nenê no Brasil - O brasileiro Nenê Hilário, do Denver Nuggets, e o argentino Manu Ginóbili, campeão da NBA com o San Antonio Spurs, participarão de uma clínica de basquete, sessões de autógrafos e entrevistas em seus países. Os jogadores estarão em São Paulo nos dias 6 e 7 de julho e, no Rio, nos dias 8 e 9.