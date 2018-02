Leandro vence duelo brasileiro na NBA O armador brasileiro Leandrinho fez 15 pontos, na vitória de seu time, o Phoenix Suns, sobre o Cleveland Cavaliers, do ala Anderson Varejão, por 120 a 101, na rodada de quarta-feira da NBA. Varejão jogou apenas cinco minutos e acertou dois tiros livres. Foi a nona vitória consecutiva do Phoenix na atual temporada do basquete profissional norte-americano. Em New Orleans, o Hornets, do armador Alex Garcia, perdeu para o Sacramento Kings por 94 a 81. E o Toronto Raptors, do pivô Rafael ?Baby?Araújo, perdeu para o Orlando: 129 a 108. Outros resultados: Boston 101, Milwaukee 100; Washington 95, New Jersey 68, New York 90, Memphis 82; Chicago 92, L.A. Lakers 84; San Antonio 105, Filadelfia 72; Seattle 129, Utah 119; L.A. Clippers 88, Indiana 76; Minnesota 107, Golden State 99.