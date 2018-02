Leandro vence duelo brasileiro na NBA O armador reserva Leandrinho Barbosa jogou 13 minutos, fez quatro pontos, duas assistências e obteve um rebote na vitória ontem do Phoenix Suns por 107 a 105, sobre o Denver Nuggets. Pelo Denver, o ala-pivô Nenê Hilário totalizou 19 pontos, dez rebotes e 6 assistências. Foi a nona vitória seguida do Phoenix, que lidera a Divisão Pacífico da NBA. O Denver está em terceiro na Divisão do Noroeste. Outros resultados: Filadelfia Sixers 101, Utah Jazz 103; Chicago Bulls 92, Portland Trail Blazers 87; Houston Rockets 114, Toronto Raptors 102; Golden State Warriors 101, Washington Wizards 103; Los Angeles Lakers 72, Memphis Grizzlies 82.