Leandro vive noite ?fabulosa? na NBA Nos 21 minutos em que esteve na quadra ? entrou no lugar do canadense Steve Nash - o armador brasileiro Leandro Barbosa assinalou 19 pontos, obteve quatro rebotes, fez quatro assistências e foi um dos destaques na vitória, segunda-feira, do Phoenix Suns sobre o Orlando Magic, por 121 a 100. O Phoenix soma agora 18 vitórias e apenas três derrotas, no melhor começo de temporada da equipe na NBA. ?Tenho procurado estimulá-lo e fazer com cresça sua confiança?, comentou Nash sobre Leandrinho. ?Esta noite ele esteve fabuloso?. Quentin Richardson fez 26 pontos, incluindo seis em 12 arremessos de três pontos, e comandou a equipe mais produtiva até agora na temporada 2004-2005 da NBA. O Phoenix acumula quatro vitórias com mais de 120 pontos este ano. Outros resultados: Miami Heat 106 Washington Wizards 83; Memphis Grizzlies 86 Cleveland Cavaliers (do ala Anderson Varejão) 92; Chicago Bulls 93 Dallas Mavericks 94; Los Angeles Clippers 127 Boston Celtics 134.