LeBron brilha, mas Cavaliers é derrotado na prorrogação

No confronto entre dois dos principais jogadores da NBA na atualidade, LeBron James viu Anthony Davis levar a melhor na rodada de sexta-feira. O astro do Cleveland Cavaliers brilhou, teve sua melhor produção ofensiva da temporada, mas assistiu ao jovem ala/pivô do New Orleans Pelicans ser decisivo, crescer na hora certa e levar sua equipe à vitória por 114 a 108, em casa.

Foi somente a quinta vitória do Pelicans em 20 jogos, na penúltima posição da Conferência Oeste, mas é preciso levar em conta que a equipe teve muitos desfalques por lesão, inclusive o próprio Anthony Davis. Já o Cavaliers caiu para a segunda colocação no Leste, ao sofrer a sexta derrota em 19 duelos.

A partida de sexta foi bastante equilibrada, com os principais astros liderando suas respectivas equipes. LeBron passou desapercebido ofensivamente durante boa parte do duelo, mas no último período mostrou toda sua qualidade. Ele marcou 23 de seus 37 pontos somente nos últimos 12 minutos, mas errou o arremesso decisivo que levou o confronto para a prorrogação.

Mas aí quem tomou conta da partida foi Anthony Davis. O jogador marcou seis pontos somente no tempo extra - o Cavaliers, como um todo, anotou três - e garantiu o triunfo para o Pelicans. Davis terminou com 31 pontos e 12 rebotes. LeBron, além dos 37 pontos, anotou oito assistências e sete rebotes.

Quem segue sem embalar na temporada é o Los Angeles Lakers. O lanterna da Conferência Oeste voltou a perder depois de ter batido o Washington Wizards na última rodada. Melhor para o Atlanta Hawks, sexto colocado do Leste, que fez 100 a 87, em casa. Kobe Bryant foi mal e terminou com 14 pontos, com quatro arremessos certos em 19 tentados. Tiago Splitter, com problema no quadril, foi desfalque mais uma vez.

Outro que continua fora por problema físico, este na panturrilha, é o pivô Nenê. Mesmo sem ele, o Washington Wizards levou a melhor sobre o Phoenix Suns por 109 a 106, em casa, e chegou à oitava vitória, ainda fora da zona de playoffs. Mesmo número do Suns, que hoje também estaria fora da pós-temporada. O cestinha da partida foi Bradley Beal, do Wizards, com 34 pontos.

No duelo texano, o Houston Rockets levou a melhor sobre o Dallas Mavericks por 100 a 96, mesmo fora de casa, e assumiu a oitava colocação do Oeste. O Mavericks é o quinto. James Harden começou mal o jogo, mas apareceu na reta final para terminar com 25 pontos, inclusive os dois decisivos, a sete segundos para o fim, que definiram o resultado.

Confira os resultados de sexta-feira pela NBA:

New York Knicks 108 x 91 Brooklyn Nets

Washington Wizards 109 x 106 Phoenix Suns

Detroit Pistons 102 x 95 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 100 x 87 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 96 x 100 Houston Rockets

New Orleans Pelicans 114 x 108 Cleveland Cavaliers

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Philadelphia 76ers x Denver Nuggets

Toronto Raptors x Golden State Warriors

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls x Charlotte Hornets

Houston Rockets x Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x New York Knicks

San Antonio Spurs x Boston Celtics

Utah Jazz x Indiana Pacers

Los Angeles Clippers x Orlando Magic