LeBron brilha, Cavs batem Bulls e passam à frente na série

O Cleveland Cavaliers está a uma vitória de avançar à decisão da Conferência Leste da NBA. Na noite da última terça-feira, a equipe contou com um show de LeBron James para vencer o jogo 5 diante do Chicago Bulls por 106 a 101, em casa, e passar à frente na série melhor de sete, fazendo 3 a 2. Agora, o time de Ohio garantirá a classificação se vencer o jogo 6, em Chicago, nesta quinta. Caso contrário, o jogo 7 será realizado novamente em Cleveland, domingo, e aí quem vencer avança.

Se no jogo 4 LeBron James garantiu a vitória com um arremesso no último segundo, desta vez o astro foi determinante desde o início. Ele foi o principal responsável pela vitória com uma grande atuação, terminando com 38 pontos, 12 rebotes e seis assistências, mesmo sentindo dores no tornozelo, que havia torcido.

O início da partida, aliás, foi um duelo particular entre ele e Derrick Rose. LeBron terminou o primeiro tempo com 24 pontos, enquanto Rose marcou 12 somente no primeiro quarto. O armador do Bulls, no entanto, sumiu do jogo depois disso, voltou a sentir um problema no ombro no terceiro período e marcaria somente mais quatro pontos nos últimos três quartos.

A queda de Rose fez o Cavaliers passar à frente no segundo período e manter esta vantagem até o início do último período, quando Taj Gibson se desentendeu com Matthew Dellavedova, tentou dar um chute no adversário e foi excluído. Sem Pau Gasol, lesionado, e Gibson, o garrafão do Bulls perdeu força, o Cavaliers aproveitou e disparou.

A vantagem chegou a 17 pontos a sete minutos para o fim, mas aí Jimmy Butler tomou conta da partida, acertou bolas de três seguidas e diminuiu para dois a pouco mais de um minuto para o fim. Rose teve a chance do empate na seguida, mas tomou um toco de LeBron. O próprio LeBron também errou na sequência, mas Iman Shumpert pegou o rebote de ataque e garantiu o triunfo.

Além de LeBron, Kyrie Irving teve ótima atuação, anotando 25 pontos, mesmo visivelmente mancando, por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Pelo Bulls, destaque para Butler, que terminou com 29 pontos e nove rebotes, e Mike Dunleavy, que finalmente apareceu na série para marcar 19 pontos.

ROCKETS SOBREVIVE

Se o Cavaliers ficou perto da vaga com o triunfo, o Houston Rockets jogou pela sobrevivência na última terça-feira. Em casa, precisava vencer o Los Angeles Clippers para não ser eliminado já no jogo 5. E foi isso que os texanos fizeram: passaram pelo rival por 124 a 103, diminuíram a desvantagem para 3 a 2 e levaram a série de volta para Los Angeles, onde acontece o jogo 6 nesta quinta. A situação, no entanto, ainda é crítica, já que o Clippers precisa apenas desta vitória em casa para avançar. Caso contrário, o último jogo acontece em Houston no domingo.

Se LeBron foi o herói do Cavaliers, James Harden comandou a vitória do Rockets. Mesmo claramente prejudicado por uma forte gripe, o ala/armador tomou conta do jogo, cresceu quando o time mais precisou e terminou com um "triple-double", com 26 pontos, 11 rebotes e 10 assistências.

O Rockets aproveitou os erros de marcação do Clippers para pontuar no garrafão do adversário. O jogo foi equilibrado somente até a metade do segundo período. A partir daí, Harden assumiu o controle, marcou 14 pontos somente neste quarto e liderou o time da casa a uma vantagem de 15 pontos no intervalo.

O Clippers ainda ameaçou uma reação no terceiro período, mas aí o Rockets passou a fazer faltas intencionais em DeAndre Jordan, que errava lance livre atrás de lance livre, e freou o bom momento do adversário. Assim, o último período serviu só para cumprir o protocolo, a vitória estava selada.

Além de Harden, o Rockets contou com os 22 pontos e oito rebotes de Trevor Ariza e os 20 pontos e 15 rebotes de Dwight Howard. Do outro lado, Blake Griffin tentou responder com 30 pontos e 16 rebotes, Chris Paul anotou 22 pontos e 10 assistências, mas foi só.

Os playoffs da NBA terão sequência nesta quarta-feira com duas partidas. Pela Conferência Oeste, o Golden State Warriors recebe o Memphis Grizzlies com a série empatada em 2 a 2. Mesma situação do Atlanta Hawks, que pega o Washington Wizards em casa também em igualdade.