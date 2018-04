LeBron brilha e Cavaliers abre vantagem nos playoffs; Rockets avança

LeBron James mostrou mais uma vez, na noite desta quarta-feira, por que é um dos grandes astros da história da NBA. Com uma grande atuação, ele liderou o Cleveland Cavaliers na vitória sobre o Indiana Pacers por 98 a 95, diante de sua torcida. Além de exibir forte performance ao longo de todo o jogo, ele marcou a cesta decisiva quando os cronômetros já estavam zerados.

O triunfo deixou o Cavaliers na frente do Pacers nos playoffs da Conferência Leste da NBA. A equipe de LeBron agora lidera a série por 3 a 2 e está a apenas uma vitória de avançar na disputa. O confronto poderá ser encerrado na sexta-feira, no sexto jogo da série, em Indianápolis.

Para ficar perto da classificação, nesta quarta, o Cavaliers contou novamente com o destaque de LeBron, cestinha do jogo, com 44 pontos. Ele ainda anotou um "double-double" ao registrar 10 rebotes. Contribuiu ainda com oito assistências. Por fim, coroou a grande atuação com uma cesta de três pontos no instante final do duelo, levando a torcida local a fazer a festa na Quicken Loans Arena.

O astro contou com a ajuda de Kyle Korver, responsável por 19 pontos e seis rebotes. Pelo Pacers, o destaque foi Domantas Sabonis, que saiu do banco de reservas para marcar 22 pontos. Thaddeus Young anotou 16 e Victor Oladipo registrou um "double-double" de 12 pontos e 12 rebotes.

Também pelos playoffs do lado Leste, o Toronto Raptors bateu o Washington Wizards por 108 a 98 e, assim como o Cavaliers, ficou a uma vitória de fechar a série. Em casa, DeMar DeRozan marcou 32 pontos e Kyle Lowry registrou um "double-double" de 17 pontos e 10 assistências. Jonas Valanciunas foi pelo mesmo caminho, com 14 pontos e 13 rebotes.

Com o resultado, o time canadense virou o placar na série, após perder os dois jogos anteriores. Na frente, com 3 a 2, poderá encerrar o confronto na sexta partida do duelo, na sexta-feira, em Washington.

ROCKETS AVANÇA

Dono da melhor campanha na temporada regular da NBA, o Houston Rockets confirmou o favoritismo nesta quarta sobre o Minnesota Timberwolves ao fechar a série com sua quarta vitória, desta vez por 122 a 104, diante de sua torcida. O Rockets havia aberto 3 a 0 no confronto, mas fora surpreendido no jogo anterior. Nesta quarta, selou o duelo por 4 a 1.

Como de costume, James Harden brilhou em quadra. Mas, desta vez, não foi o principal jogador do Rockets no jogo. Clint Capela ofuscou o companheiro de equipe ao anotar um "double-double" de 26 pontos e 15 rebotes.

Harden marcou 24 pontos e 12 assistências. E Eric Gordon contribuiu com 19 pontos, fazendo os anfitriões dispararem no terceiro período. O brasileiro Nenê esteve em quadra por apenas dez minutos e exibiu atuação discreta, com apenas dois pontos e o mesmo número de rebotes.

Pelo Timberwolves, que vinha de uma surpreendente vitória, Karl-Anthony Towns também obteve um "double-double", com 23 pontos e 14 rebotes. Jamal Crawford contribuiu com 20 pontos. A equipe de Minnesota disputava uma série de playoffs pela primeira vez desde 2004.

Na sequência, o Rockets vai enfrentar o vencedor do duelo entre Oklahoma City Thunder e Utah Jazz, que também estiveram em quadra na noite desta quarta. Jogando em casa, o Thunder sofreu para buscar a virada, derrotar o Jazz por 107 a 99, e seguir vivo na briga pela classificação.

Russell Westbrook foi o grande responsável pela reviravolta no placar, que chegou a estar com 25 pontos de liderança do Jazz. Ele foi o cestinha do jogo, com 45 pontos. Anotou ainda 15 rebotes e sete assistências. Paul George contribuiu com 34 pontos e oito rebotes.

Pela equipe visitante, o destaque foi Jae Crowder, com 27 pontos, sua melhor performance em um jogo de playoffs. Donovan Mitchell anotou 23 e Joe Ingles, 16. O brasileiro Raulzinho não entrou em quadra.

Apesar da derrota, o Jazz segue na liderança na série, com 3 a 2. E está apenas uma vitória do fim do confronto, que poderá ser encerrado já na sexta, em Salt Lake City.