LeBron brilha novamente e Cavaliers supera Raptors em casa

Na disputa entre Toronto Raptors e Boston Celtics pela liderança do Leste, LeBron James voltou a mostrar que o melhor time da conferência pode ser outro. Pela rodada de terça-feira, o Cleveland Cavaliers superou o time canadense por 112 a 106, com uma grande atuação do seu astro.

LeBron anotou 27 pontos, os últimos três em uma jogada sensacional, com bandeja e tiro livre convertido, além de ter contribuído com nove rebotes e seis assistências. José Calderón marcou 19 pontos, enquanto Kevin Love acrescentou 18 pontos pelo Cavaliers, que venceu nove dos últimos dez duelos, o que incluiu um outro triunfo sobre o Raptors, em 21 de março.

DeMar DeRozan anotou 18 pontos e Jonas Valanciunas fez 17, mas Kyle Lowry terminou com apenas cinco pelo time canadense, que nesta quarta-feira fará um confronto decisivo contra o Celtics. O Raptors lidera a Conferência Leste com 55 vitórias em 77 jogos, apenas duas a mais do que o Celtics.

Além do peso de bater o primeiro colocado da sua conferência, o triunfo de terça-feira foi importante para o Cavaliers porque o Philadelphia 76ers segue na cola - tem um jogo a menos e também uma vitória a menos (47 a 48) - e em grande fase, tendo triunfado pela 11ª vez consecutiva ao superar o Brooklyn Nets por 121 a 95.

Já o Raptors só não ficou mais ameaçado porque o Celtics perdeu para o Milwaukee Bucks por 106 a 102, fora de casa. Giannis Antetokounmpo terminou com 29 pontos pelo Bucks, que está a um triunfo de assegurar a oitava vaga do Leste nos playoffs. Já Jaylen Brown terminou com 24 pontos pelo Celtics. Também no Leste, o Miami Heat superou o Atlanta Hawks por 101 a 98, se tornando a sétima equipe dessa conferência a se garantir nos playoffs.

Na noite de terça-feira, o Houston Rockets bateu o Washington Wizards por 120 a 104, com grande atuação de James Harden, que somou 38 pontos, dez rebotes e nove assistências para o time que já assegurou a liderança da Conferência Oeste e da temporada regular, agora somando 63 triunfos em 78 jogos.

Clint Capela acumulou 21 pontos e dez rebotes pelo Rockets, enquanto o brasileiro Nenê somou oito rebotes e sete pontos nos 15 minutos em que atuou. Já Bradley Beal liderou o Wizards, em sétimo no Leste e assegurado no pós-temporada, com 27 pontos.

Com mais uma grande atuação de Kevin Durant, que marcou 34 pontos, o Golden State Warriors bateu o Oklahoma City Thunder por 111 a 107, fora de casa. Klay Thompson fez 20 pontos pelo segundo colocado do Oeste, que não contou com Stephen Curry, em recuperação de lesão no joelho esquerdo, pelo sexto jogo seguido.

Russell Westbrook terminou com 44 pontos e 16 rebotes e Paul George somou 20 pontos e oito rebotes pelo Thunder, o sexto colocado do Oeste, ainda na briga para avançar aos playoffs.

Também buscando avançar, o Denver Nuggets passou pelo Indiana Pacers por 107 a 104 com 30 pontos de Nikola Jokic, na nona posição no Oeste, com 43 vitórias em 78 jogos, logo atrás do New Orleans Pelicans, que tem o mesmo número de triunfos, mas em 77 duelos. Victor Oladipo terminou com 25 pontos pelo Pacers, que vinha embalado por cinco vitórias e está na quinta posição no Leste.

Em casa, o Utah Jazz ficou mais próximo de se garantir nos playoffs ao bater o Los Angeles Lakers por 117 a 110, em casa, com 31 pontos e seis rebotes de Ricky Rubio. Com grande atuação coletiva, o quarto colocado do Oeste ainda teve 26 pontos de Donovan Mitchell e 16 rebotes, 12 pontos e cinco assistências de Rudy Gobert. Kentavious Caldwell-Pope comandou o Lakers com 28 pontos e Kyle Kuzma somou 26.

Também sonhando com os playoffs no Oeste, o Los Angels Clippers, em décimo lugar, passou pelo San Antonio Spurs, o quinto, por 113 a 110, em casa, com 31 pontos de Tobias Harris e 22 de Lou Williams, sendo 15 apenas no último quarto. Já DeAndre Jordan somou 17 rebotes e dez pontos. LaMarcus Aldridge liderou o Spurs com 35 pontos.

Tendo sofrido apenas 28 pontos no segundo tempo, o New York Knicks bateu o Orlando Magic por 97 a 73. Já o Chicago Bulls fez 120 a 114 no Charlotte Hornets com 24 pontos e sete rebotes de Lauri Markkanen. O Dallas Mavericks surpreendeu ao bater o Portland Trail Blazers com 18 pontos, oito rebotes e oito assistências de Dennis Smith Jr. E o Phoenix Suns encerou uma série de 15 derrotas ao bater o Sacramento Kings por 97 a 94.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

Orlando Magic x Dallas Mavericks

Toronto Raptors x Boston Celtics

Atlanta Hawks x Miami Heat

New Orleans Hornets x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs