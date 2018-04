LeBron chega aos 20 mil pontos em vitória do Heat

LeBron James voltou a colocar o seu nome na história da NBA. Na rodada de quarta-feira, o astro do Miami Heat se tornou o mais jovem jogador , aos 28 anos e 17 dias, a chegar aos 20 mil pontos na história da liga norte-americana de basquete. O feito foi alcançado na vitória sobre o Golden State Warriors por 92 a 75, fora de casa. LeBron é o 38º jogador a atingir expressiva marca e superou Kobe Bryant como o atleta mais jovem a alcançá-la - o astro do Los Angeles Lakers chegou aos 20 mil pontos com 29 anos e 122 dias.

Ele brilhou pelo Heat na partida e foi o cestinha do jogo, com 25 pontos, além de ter dado 10 assistências, o que lhe garantiu um "double-double", além de ter obtido sete rebotes. Assim, também atingiu outra marca relevante com 5.008 passes para cestas na sua carreira. Dwyane Wade também se destacou pelo Heat na partida ao somar 15 pontos, oito rebotes, seis assistências e cinco bolas roubadas.

Jarrett Jack fez 16 pontos e David Lee somou 12 pontos e 11 rebotes para o Warriors. Com o triunfo, o Miami se manteve na liderança da Conferência Leste da NBA, com 25 vitórias em 37 partidas, enquanto o Warriors está em quinto lugar na Conferência Oeste.

O San Antonio Spurs contou com 17 pontos e 11 assistências de Tony Parker e 19 pontos de Tim Duncan para vencer o Memphis Grizzlies, em casa, por 103 a 82, na noite de quarta. Com isso, a franquia do Texas se tornou apenas a terceira equipe a anotar mais de 100 pontos contra o Grizzlies nesta temporada.

O brasileiro Tiago Splitter atuou por 28 minutos, com 10 pontos, nove rebotes e uma assistência para o Spurs, terceiro colocado na Conferência Oeste da NBA, logo à frente do Grizzlies. Esta foi a terceira derrota consecutiva da equipe de Memphis, que teve Rudy Gay, com 17 pontos, como principal destaque.

Em casa, o Boston Celtics perdeu por 90 a 78 para o New Orleans Hornets, na noite dew quarta. Esta foi a primeira vitória de Austin Rivers, que marcou oito pontos, sobre o seu pai, Doc Rivers, treinador do Celtics. Robin Lopez anotou 17 pontos, Greivis Vásquez somou 15 pontos e 11 rebotes, enquanto Anthony Davis fez 10 pontos e obteve 10 rebotes para o Hornets, que venceu seis das últimas sete partidas.

Paul Pierce marcou 12 pontos e conseguiu 10 rebotes para o Celtics, mas foi excluído do jogo por acúmulo de faltas. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa anotou sete pontos nos dois minutos e 41 segundos em que permaneceu em quadra.

O Sacramento Kings venceu, em casa, o Washington Wizards por 95 a 94, com 21 pontos e 16 rebotes de DeMarcus Cousins. Tyreke Evans e John Salmons também marcaram 21 pontos cada para a equipe da Califórnia.

A derrota desta quarta encerrou uma série de três triunfos do Wizards, que tem a pior campanha da temporada 2012/2013 da NBA e só venceu uma de 17 partidas como visitante. Bradley Beal foi o cestinha do jogo com 26 pontos e o brasileiro Nenê Hilário somou 15 pontos, nove rebotes e seis assistências nos 29 minutos em que atuou.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Toronto Raptors 105 x 107 Chicago Bulls

Orlando Magic 97 x 86 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 109 x 95 Brooklyn Nets

Boston Celtics 78 x 90 New Orleans Hornets

Oklahoma City Thunder 117 x 97 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 105 x 100 Houston Rockets

San Antonio Spurs 103 x 82 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 95 x 94 Washington Wizards

Portland Trail Blazers 88 x 93 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 75 x 92 Miami Heat

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira da NBA:

Detroit Pistons x New York Knicks

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x Miami Heat