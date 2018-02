LeBron decide e garante vitória do Cavaliers sobre o Timberwolves na prorrogação

Com o Cleveland Cavaliers em péssimo momento, LeBron James teve uma atuação histórica para minimizar o momento ruim do seu time na rodada de quarta-feira da NBA. Em duelo definido apenas na prorrogação, a equipe de Ohio superou o Minnesota Timberwolves por 140 a 138 com uma cesta decisiva do astro no estouro do cronômetro do tempo extra.

+ NBA anuncia times do All-Star Game escolhidos pelos capitães LeBron e Curry

Além de ter convertido esse arremesso, LeBron havia, momentos antes, dado um toco em Jimmy Butler, evitando a derrota do Cavaliers. Depois, ainda assegurou o triunfo para o time de Cleveland, que ganhou apenas sete das últimas 20 partidas e está na terceira posição na Conferência Leste com 31 triunfos em 53 jogos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esses grandes momentos concluíram a ótima noite de LeBron, que somou 37 pontos, 15 assistências e dez rebotes nos 48 minutos em que ficou na quadra pelo Cavaliers. Além disso, ele ultrapassou Zydrunas Ilgauskas na lista de rebotes da equipe de Cleveland, com 5.904.

J.R. Smith acrescentou 20 pontos e Isaiah Thomas concluiu a partida com 13 pontos e sete assistências pelo Cavaliers. Apesar de ter sido parado por LeBron, Butler marcou 35 pontos, enquanto Karl-Anthony Towns acrescentou 30 pelo Timberwolves, que está na quarta posição na Conferência Oeste com 34 triunfos em 57 duelos.

Também na noite de quarta-feira, outro astro a brilhar foi James Harden. Ele anotou 41 pontos e levou o Houston Rockets a superar o Miami Heat por 109 a 101, fora de casa, obtendo a sexta vitória consecutiva e a décima nos últimos 11 duelos. Foi a oitava vez que Harden marcou ao menos 40 pontos nesta temporada, sendo que ele também capturou quatro rebotes e deu seis assistências.

Chris Paul acrescentou 24 pontos, sete assistências e sete rebotes pelo Rockets, que agora soma 40 triunfos em 53 jogos, com uma vitória e uma partida a menos do que Golden State Warriors, o líder da Conferência Oeste. Já o brasileiro Nenê Hilário acumulou sete pontos, cinco rebotes e duas assistências em 18 minutos.

Goran Dragic e Josh Richardson fizeram 30 pontos cada para o Heat, que vive o seu pior momento na temporada, com cinco derrotas seguidas, e está na sétima posição na Conferência Leste com 29 vitórias em 55 jogos.

Quem também está em grande fase é o Detroit Pistons, que bateu o Brooklyn Nets por 115 a 106, em casa, obtendo o quinto triunfo seguido. Andre Drummond somou 27 rebotes e 17 pontos, enquanto Blake Griffin, ainda invicto no Pistons, fez 25 pontos. Allan Crabbe foi o cestinha da noite com 34 pontos, mas não evitou a quarta derrota seguida do Nets.

Ainda mais embalado, agora com sete vitórias seguidas, o Utah Jazz derrotou o Memphis Grizzlies por 92 a 88, com 29 pontos e oito rebotes de Ricky Rubio. O brasileiro Raulzinho acumulou oito pontos, três rebotes e uma assistência nos 17 minutos em que atuou pelo time de Salt Lake City.

Já o San Antonio Spurs massacrou o Phoenix Suns por 129 a 81, com 23 pontos de LaMarcus Aldridge. A diferença de 48 pontos igualou a pior derrota da história do Suns, no início do atual campeonato, quando caiu por 124 a 76 para o Portland Trail Blazers.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Toronto Raptors x New York Knicks

Washington Wizards x Boston Celtics

Portland Trail Blazers x Charlotte Hornets

Golden State Warriors x Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder