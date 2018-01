LeBron e Curry são os mais votados e escalarão times do All-Star Game da NBA

Equipe LeBron contra Equipe Stephen. Esse é o novo duelo do All-Star Game da NBA. LeBron James e Stephen Curry vão se ver frente a frente novamente, dessa vez como capitães que armarão as equipe do reformulado jogo festivo da principal liga de basquete do mundo.

LeBron e Curry receberam a maior quantidade de votos entre os torcedores, os jornalistas e os próprios jogadores em suas respectivas conferências até a noite de quinta-feira e se encarregarão de recrutar os atletas entre o restante das estrelas ds NBA para a partida que será disputada em 18 de fevereiro em Los Angeles.

Astro do Cleveland Cavaliers, LeBron será o primeiro a escolher entre os jogadores que receberam mais votos. Será a sua 14ª participação como titular do All-Star Game, uma a menos do que o recorde de Kobe Bryant.

Ele poderá começar sua equipe selecionando Kevin Durant, que se uniu a Curry para derrotá-lo e o Cavaliers na última final da NBA, optar por Kyrie Irving, que já foi eleito o MVP do All-Star Game, mas pediu para deixar o time de Cleveland antes do início da temporada e agora atua pelo Boston Celtics, o líder do Leste, ou até mesmo selecionar Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, que só ficou atrás de LeBron, que recebeu 2,6 milhões de apoios, na votação na sua conferência - o grego recebeu 2,5 milhões de votos.

Essas múltiplas possibilidades surgiram com o fim do tradicional choque Leste x Oeste, que a NBA optou por encerrar após os últimos duelos ficarem marcados pela marcação frouxa e vitórias tranquilas do Oeste, que anotou mais de 190 pontos nas duas edições anteriores do jogo.

Agora, então, LeBron e Curry poderão escolher os titulares entre os jogadores que lideraram a votação, mas sem precisar que eles atuem em suas conferências. De qualquer forma, os titulares do Leste eleitos foram DeMar DeRozan, do Toronto Raptors, Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, além de LeBron, Irving e Antetokounmpo. Embiid, aliás, será o único jogador que debutará como titular neste ano. No Oeste, além de Curry e Durant os escolhidos foram James Harden, do Houston Rockets, além de Anthony Davis e DeMarcus Cousins, pivôs do New Orleans Pelicans.