LeBron e Irving comandam vitória dos Cavaliers sobre o Magic

O Cleveland Cavaliers conquistou sua quarta vitória seguida na temporada 2014/2015 da NBA na rodada de domingo, ao passar com tranquilidade pelo Orlando Magic mesmo fora de casa, por 123 a 108. Quem comandou o 43.º triunfo da equipe no campeonato, campanha que a deixa na segunda colocação da Conferência Leste, foi novamente Kyrie Irving e LeBron James.

Irving foi o grande cestinha da partida, com 33 pontos, enquanto LeBron terminou com um "double-double", ao anotar 21 pontos e 13 assistências. J.R. Smith, inspirado, ainda contribuiu com 25 pontos. Pelo lado do Magic, destaque para os 25 pontos de Victor Oladipo, os 24 de Tobias Harris e os 22, além de 15 rebotes, de Nikola Vucevic.

Atrás do Cavaliers, em terceiro no Leste está o Toronto Raptors, que perdeu mais uma no domingo. Desta vez o algoz foi o Portland Trail Blazers, que fez 113 a 97 mesmo fora de casa, deu mais uma prova de sua força, chegou à 44.ª vitória na temporada e manteve a terceira colocação no Oeste.

Destaque do time na temporada, LaMarcus Aldridge mais uma vez comandou o triunfo ao anotar 24 pontos e 10 rebotes. Ele ainda contou com o auxílio de Damian Lillard, que terminou com 23 pontos. Pelo Raptors, DeMar DeRozan tentou responder com 22 pontos, mas não foi o suficiente.

A vitória impediu que o Houston Rockets encostasse no Blazers. O time texano é o quarto no Oeste e conseguiu mais uma vitória no domingo, ao passar pelo Los Angeles Clippers, sexto na conferência, por 100 a 98, mesmo na Califórnia. O duelo foi extremamente equilibrado e só foi decidido graças ao arremesso errado de Chris Paul no estouro do cronômetro.

Apesar do erro, o armador foi o cestinha do Clippers, com 23 pontos. Matt Barnes, com 19, e J.J. Redick, com 15, também tiveram boas atuações. De volta após longo período afastado por lesão, Blake Griffin terminou com 11 pontos e 11 rebotes. Mas do outro lado, James Harden estava inspirado e selou o triunfo ao marcar 34 pontos.

Quem não para de subir na Conferência Oeste é o San Antonio Spurs. No domingo, a equipe atropelou o frágil Minnesota Timberwolves por 123 a 97, em casa. A lamentar, somente a lesão de Manu Ginóbili, que deixou a quadra no terceiro quarto após sofrer uma lesão no tornozelo e não voltou mais.

Ainda assim, o argentino foi um dos oito atletas do Spurs com pelo menos 10 pontos. O cestinha da equipe foi Kawhi Leonard, com 15. Mas o maior pontuador do jogo saiu do lado do Timberwolves: Kevin Martin, com 19.

Em outros jogos importantes da rodada, o Oklahoma City Thunder contou com nova atuação de gala de Russell Westbrook, autor de 36 pontos e 11 rebotes, para bater o Chicago Bulls por 109 a 100, em casa. Já o Atlanta Hawks, líder isolado no Leste, venceu mais uma ao passar pelo Los Angeles Lakers por 91 a 86, mesmo fora de casa, com 24 pontos e 10 assistências de Dennis Schroder.

Confira os resultados de domingo na NBA:

Oklahoma City Thunder 109 x 100 Chicago Bulls

Los Angeles Clippers 98 x 100 Houston Rockets

New Orleans Pelicans 111 x 118 Denver Nuggets

Orlando Magic 108 x 123 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 123 x 97 Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors 97 x 113 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 102 x 89 New York Knicks

Los Angeles Lakers 86 x 91 Atlanta Hawks

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Washington Wizards x Portland Trail Blazers

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves x Brooklyn Nets

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Charlotte Hornets

Sacramento Kings x Atlanta Hawks

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers