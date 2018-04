LeBron e Love brilham, Cavaliers vencem e se recuperam na NBA

O Cleveland Cavaliers se reabilitou na rodada de segunda-feira da NBA. Após sofrer derrotas como visitante para Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans, a equipe contou com boas atuações de LeBron James e Kevin Love para superar o Charlotte Hornets por 97 a 88, em casa.

LeBron James foi o cestinha da partida com 27 pontos e ainda deu 13 assistências pelos Cavaliers, enquanto Kevin Love somou 22 pontos e 18 rebotes. Já o brasileiro Anderson Varejão somou oito pontos e cinco rebotes nos 27 minutos em que permaneceu em quadra pelo time de Cleveland, quinto colocado na Conferência Leste com 14 vitórias e nove derrotas.

Os Cavaliers anotaram os primeiros 21 pontos da partida, mas oscilaram, tanto que os Hornets chegaram a diminuir a vantagem do time de Cleveland para 59 a 57. Kemba Walker anotou 24 pontos para a equipe de Charlotte, apenas a 12ª colocada do Leste com seis triunfos em 24 partidas.

Um dia após se tornar o terceiro maior cestinha da história da NBA, superando Michael Jordan, Kobe Bryant voltou a se destacar pelo Los Angeles Lakers, mas não conseguiu evitar mais uma derrota da sua equipe, dessa vez para o Indiana Pacers por 110 a 91, fora de casa.

Kobe foi o cestinha da partida com 21 pontos ao converter oito de 26 arremessos de quadra, enquanto Carlos Boozer somou 13 pontos e dez rebotes. Os Lakers tiveram péssimo aproveitamento nos arremessos de quadra, acertando apenas 33% em toda partida e somente três de 20 no primeiro quarto, vencido pelos Pacers por 34 a 15. Além disso, o time chegou a estar perdendo por uma diferença de 39 pontos.

Rodney Stuckey conseguiu o seu segundo "double-double" seguido pelos Pacers, com 20 pontos e dez rebotes. Já C.J. Miles também anotou 20 pontos pelo time de Indianápolis, apenas o 11º colocado da Conferência Leste, com oito triunfos e 17 derrotas. A campanha é a mesma dos Lakers, que estão em 13º lugar no Oeste.

Com muitos desfalques, incluindo o brasileiro Tiago Splitter, o San Antonio Spurs não resistiu ao Portland Trail Blazers e perdeu por 108 a 95, fora de casa, pela rodada de segunda-feira da NBA. Assim, o time do Oregon ampliou a sua boa fase e conquistou o seu sétimo triunfo nas últimas nove partidas.

LaMarcus Aldridge marcou 23 pontos e obteve 14 rebotes pelos Blazers e Damian Lillard também anotou 23, além de ter conquistado dez rebotes. Agora, a equipe soma 19 vitórias e seis derrotas, na quarta posição na Conferência Oeste.

Os Spurs tinham apenas dez jogadores disponíveis para o duelo. Entre eles, o destaque foi Kawhi Leonard, com 21 pontos. Os atuais campeões da NBA estão em sexto lugar no Oeste com 17 triunfos em 25 partidas.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 97 x 88 Charlotte Hornets

Indiana Pacers 110 x 91 Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers 87 x 105 Boston Celtics

Atlanta Hawks 93 x 86 Chicago Bulls

Toronto Raptors 95 x 82 Orlando Magic

Phoenix Suns 94 x 96 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 108 x 95 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 113 x 91 Detroit Pistons

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Washington Wizards x Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets x Miami Heat

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

New Orleans Pelicans x Utah Jazz

New York Knicks x Dallas Mavericks

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder