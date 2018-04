LeBron e O'Neal brilham em vitória do Cleveland na NBA

Com grande atuação da dupla LeBron James e Shaquille O''Neal, o Cleveland Cavaliers faturou mais uma vitória na NBA, na noite de sexta-feira. A equipe do brasileiro Anderson Varejão venceu o Indiana Pacers por 94 a 73, fora de casa. Foi a sétima vitória seguida do Cleveland.

Líder da Conferência Leste, a equipe segue com a melhor campanha da temporada - 37 triunfos e 11 derrotas -, à frente do Los Angeles Lakers, atual campeão. Já o Indiana continua na parte inferior da tabela, com 16 vitórias e 31 derrotas.

O bom resultado desta rodada pode ser atribuído ao bom desempenho de LeBron James e Shaquille O''Neal, cestinhas do jogo, com 22 pontos cada. James quase conseguiu um triple double, com 13 assistências e nove rebotes. Já Anderson Varejão, que marcou três pontos, contribuiu com nove rebotes, nos 22 minutos em que ficou em quadra.

Já o Boston Celtics tropeçou nesta sexta e perdeu a vice-liderança. Jogando fora de casa, a equipe foi derrotada pelo Atlanta Hawks por 100 a 91, apesar da grande atuação de Paul Pierce, autor de 35 pontos. O Atlanta soma agora 30 vitórias e 15 derrotas, contra 29 triunfos e 15 derrotas do Boston.

Pela mesma rodada, o Denver Nuggets, do brasileiro Nenê, perdeu sua invencibilidade de oito jogos ao cair diante do Oklahoma City Thunder, fora de casa, por 101 a 84. O destaque do jogo foi Kevin Durant, que anotou 30 pontos para os donos da casa. Nenê teve atuação tímida, com 10 pontos marcados.

Apesar do revés, o Denver segue na segunda colocação da Conferência Oeste, com 31 vitórias e 15 derrotas. O líder é o Los Angeles Lakers, que sofreu sua 11.ª derrota na temporada nesta sexta. A equipe de Kobe Bryant, que soma 36 triunfos, perdeu do Philadelphia Sixers por 99 a 91, fora de casa.

Resultados da noite desta sexta-feira:

Indiana Pacers 73 x 94 Cleveland Cavaliers

Philadelphia Sixers 91 x 99 Los Angeles Lakers

Atlanta Hawks 100 x 91 Boston Celtics

Detroit Pistons 65 x 92 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 111 x 97 Los Angeles Clippers

New Jersey Nets 79 x 81 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 101 x 84 Denver Nuggets

Houston Rockets 104 x 100 Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs 104 x 97 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 101 x 94 Sacramento Kings

Golden State Warriors 110 x 121 Charlotte Bobcats

New Orleans Hornets 106 x 108 Chicago Bulls

Jogos deste sábado:

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Washington Wizards x New York Knicks

Memphis Grizzlies x New Orleans Hornets

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Sacramento Kings x Charlotte Bobcats