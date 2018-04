LeBron é poupado, Pacers bate o Cavaliers e fica perto dos playoffs

O Indiana Pacers aproveitou a ausência de LeBron James para derrotar o Cleveland Cavaliers na rodada de quarta-feira da NBA e se aproximar da classificação para os playoffs. Com o apoio da torcida em Indianápolis, a equipe não teve maiores dificuldades para bater o líder da Conferência Leste por 123 a 109.

O resultado levou o Pacers a 42 triunfos na temporada, na sétima colocação do Leste. Somente um desastre nas últimas quatro partidas tiraria a equipe dos playoffs. O Cavaliers, por sua vez, tem a primeira colocação praticamente garantida, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Toronto Raptors.

Sem LeBron, Kevin Love (23 pontos) e Kyrie Irving (26) tentaram levar o Cavaliers à vitória, mas não tiveram o auxílio de seus companheiros. Pelo lado do Pacers, mais uma vez o destaque foi o ala Paul George, autor de 29 pontos. C.J. Miles ainda deixou o banco para contribuir com 21, sendo 18 em bolas de três.

Se o Pacers está perto de se classificar, o Portland Trail Blazers é o mais novo garantido nos playoffs desta temporada. Maior surpresa desta edição da NBA, a equipe que era tida como grande candidata a ficar nas últimas colocações do Oeste garantiu sua vaga ao derrotar o Oklahoma City Thunder na quarta por 120 a 115, em casa.

Já classificado e na terceira posição do Oeste, o Thunder poupou seus três principais jogadores - Kevin Durant, Russell Westbrook e Serge Ibaka - e ainda assim deu trabalho, graças à incrível atuação de Enes Kanter, autor de 33 pontos e 20 rebotes. Mas o Blazers, sexto colocado da mesma conferência, contou com dias inspirados de Al-Farouq Aminu (27 pontos) e C.J. McCollum (26).

A vitória e a vaga premiaram a campanha de uma franquia que perdeu quatro de seus titulares do ano passado. Somente Damian Lillard sobrou do ótimo time que contava com Wesley Matthews (hoje no Dallas Mavericks), Nicolas Batum (Charlotte Hornets), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs) e Robin Lopez (New York Knicks). Para estas vagas, foram trazidos atletas bem mais modestos, mas que surpreenderam e levaram o Blazers mais uma vez aos playoffs.

Quem também está perto da classificação no Oeste é o Dallas Mavericks. A equipe venceu o confronto direto diante do rival texano Houston Rockets na última quarta e deu um grande passo para garantir a vaga. J.J. Barea voltou a ser destaque e anotou 27 pontos, além de oito assistências, para levar o Mavericks ao triunfo por 88 a 86, em casa.

O resultado deixou o time de Dallas na sétima posição do Oeste, com 40 vitórias, duas à frente justamente do Rockets, primeiro time fora da zona de classificação, a quatro partidas para o fim da temporada. A atuação de quarta ainda coroou o grande momento de Barea, eleito o melhor jogador da conferência na semana passada.

Ainda na quarta, o Staples Center acompanhou a penúltima partida de Kobe Bryant em Los Angeles na carreira. Foi o último capitulo da rivalidade do astro com o Clippers. E como era de se esperar, o Lakers levou a pior novamente, ao cair por 91 a 81. Apesar da derrota, Kobe deixou a quadra como cestinha, com 17 pontos. Marcelinho Huertas atuou por 28 minutos e anotou seis pontos e cinco assistências.

Outro brasileiro que esteve em quadra na quarta-feira foi Nenê. Ele saiu do banco, anotou 13 pontos e sete rebotes e ajudou o Washington Wizards a derrotar o Brooklyn Nets por 121 a 103, em casa. O resultado manteve as chances matemáticas de classificação para o Wizards no Leste, mas o time deve mesmo ficar fora dos playoffs.

CONFIRA OS RESULTADOS DE QUARTA-FEIRA NA NBA

Indiana Pacers 123 x 109 Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 104 x 108 Detroit Pistons

Washington Wizards 121 x 103 Brooklyn Nets

Boston Celtics 104 x 97 New Orleans Pelicans

New York Knicks 97 x 111 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 88 x 86 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 120 x 115 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 81 x 91 Los Angeles Clippers

