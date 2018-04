LeBron e Smith brilham, Cavs vencem e saem na frente no Leste

Com atuações destacadas de LeBron James e J.R. Smith, o Cleveland Cavaliers venceu o Atlanta Hawks por 97 a 89, na noite desta quarta-feira, fora de casa, e saiu na frente na final da Conferência Leste da NBA. O próximo duelo da série melhor de sete partidas entre os dois times será na sexta, às 21h30 (horário de Brasília), novamente na Geórgia.

Mesmo com uma entorse no pé sofrida durante o jogo, LeBron James foi o cestinha da partida, com 31 pontos, enquanto J.R. Smith foi o segundo maior pontuador do jogo, com 28, sendo que ele brilhou com nada menos do que oito cestas de três. Assim, ele ficou a apenas uma cesta de longa distancia do recorde da liga de basquete dos Estados Unidos nos playoffs, que são nove bolas de três em um só confronto, estabelecido por três jogadores: Ray Allen, Vince Carter e Rex Chapman.

LeBron, por sua vez, voltou a fazer história ao ainda contabilizar oito rebotes e seis assistências. Desta forma, o astro ultrapassou Michael Jordan como o jogador que mais superou as marcas de 30 pontos, cinco rebotes e cinco assistências em confrontos válidos por playoffs da NBA. Essa é a 52ª vez que ele alcança esta marca.

Assim, LeBron e Smith foram os destaques disparados da equipe visitante e desequilibraram para a conquista do triunfo. O Cavaliers ainda teve dois jogadores contabilizando dois dígitos em dois fundamentos. Tristan Thompson fez 14 pontos e apanhou dez rebotes, enquanto Timofey Mozgov fez dez pontos e pegou 11 rebotes.

Do outro lado, o Hawks teve como nome de maior peso na partida o armador Jeff Teague, que contabilizou 27 pontos. Entretanto, ele foi o único destaque da equipe da casa, que além de lamentar a derrota na abertura da final do Leste ainda corre o risco de ficar sem DeMarre Carroll, que deixou o duelo desta quarta no último quarto por causa de uma lesão no joelho esquerdo.

No confronto desta quarta, o Hawks chegou a fechar o primeiro quarto com vantagem de seis pontos (26 a 20), mas o Cavaliers liderou todos os outros períodos do duelo e em certo momento chegou a abrir 18 pontos no placar. Assim, ganhou com certa tranquilidade do rival que realizou a segunda melhor campanha da temporada regular da NBA.

Os playoffs da NBA seguem nesta quinta-feira com o segundo jogo da decisão da Conferência Oeste. O Golden State Warriors recebe o Houston Rockets, às 22 horas (de Brasília), com a chance de abrir 2 a 0 na série melhor de sete confrontos. Na última terça-feira, também atuando em casa, o time venceu por 100 a 106 na abertura desta decisão.