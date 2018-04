LeBron e Stephen Curry lideram votação para o All-Star Game da NBA

A NBA divulgou nesta quinta-feira, dia de Natal, a primeira parcial da votação para o All-Star Game da temporada 2014/2015. Como ocorre tradicionalmente, os fãs da liga norte-americana escolhem, através da internet, os titulares da partida que colocará frente a frente as estrelas do Leste contra as do Oeste, no dia 15 de fevereiro, em Nova York. E os mais votados até o momento são LeBron James e Stephen Curry.

De volta ao Cleveland Cavaliers, LeBron não tem repetido as mesmas atuações dos tempos de Miami Heat, mas ainda assim foi o jogador mais lembrado pelos fãs até o momento. Ele já recebeu 552.867 votos e dificilmente não estará na equipe da Conferência Leste no Jogos das Estrelas.

Já Stephen Curry desponta como mais votado do Oeste pela primeira vez e deve fazer apenas sua segunda aparição no All-Star Game. Ele tem sido o principal condutor da grande campanha do Golden State Warriors, melhor time da liga até o momento, e por isso já recebeu 549.095 votos.

Mas Curry não deve ser a única novidade na partida. O pivô Anthony Davis, que faz grande temporada pelo New Orleans Pelicans, aparece como segundo mais lembrado no Oeste, com 524.623 votos. Já no Leste, o segundo é o armador John Wall, com 299.209 votos. Se confirmados, eles também farão apenas suas segundas aparições no All-Star Game.

A terceira posição de cada conferência, no entanto, é de veteranos. Pelo Leste, Dwyane Wade, do Miami Heat, mesmo longe de sua melhor forma, já recebeu 265.917 votos. Já do lado Oeste, Kobe Bryant, do combalido Los Angeles Lakers, aparece com 521.542.

Se a votação terminasse hoje, o time do Leste teria, além de John Wall, Dwyane Wade e LeBron James, Carmelo Anthony (265.170 votos), do New York Knicks, e Pau Gasol (247.953 votos), do Chicago Bulls. Já no Oeste, quem faria companhia a Stephen Curry, Kobe Bryant e Anthony Davis, seria Blake Griffin (307.908), do Los Angeles Clippers, e Marc Gasol (227.554), do Memphis Grizzlies.