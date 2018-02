LeBron e Yao Ming são os mais votados para o All Star Game Não houve novidades na votação popular final para o All-Star Game, com o ala LeBron James e o pivô chinês Yao Ming como os preferidos nas Conferências Leste e Oeste. A ironia é que Ming, que não joga há mais de um mês pelo Houston Rockets, está lesionado e também não poderá disputar o jogo de exibição. O chinês foi o ganhador na Conferência Oeste, com 2.451.718 votos. Amaré Stoudemire, do Phoenix Suns, que está tendo uma temporada brilhante, ficou em segundo com 1.209.333. James, do Cleveland Cavaliers, que no ano passado foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) do All-Star Game, recebeu 2.516.049 votos na Conferência Leste. "Sempre desejei estar no All-Star Game, mas ser o líder em votos populares, superando figuras como Vince Carter, Shaquille O´Neal, Dwyane O´Neal e Allen Iverson, é algo que nunca sonhei", afirmou James. A única novidade importante da votação final foi o armador Gilbert Arenas, do Washington Wizards. Ele desbancou o ala-armador Vince Carter, do New Jersey Nets, por apenas 3.010 votos. Há duas semanas, Arenas tinha 214.460 votos a menos que Carter, mas seu grande rendimento nos últimos 15 dias garantiram 1.454.166 votos, contra 1.451.156 de Carter, em queda com o Nets. "Estou pronto para viver a experiência única do All-Star Game e corresponder à confiança e apoio dos torcedores", comentou Arenas, que disputa o prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da liga e é o segundo cestinha, com média de 29,7 pontos. Pela primeira vez, o jogo será disputado numa cidade onde não há equipe da NBA, Las Vegas. O profissional mais velho em ação será o pivô Shaquille O´Neal, do Miami Heat. Recuperado de uma lesão de joelho esquerdo, ele disputará seu 14.º All-Star Game, empatando com os veteranos Jerry West e Karl Malone. Ao lado de O´Neal, Arenas e James, a equipe do Leste terá o ala-armador Dwyane Wade, também do Miami Heat, e o ala Chris Bosh, do Toronto Raptors. Na Conferência Oeste, os alas Kevin Garnett, do Minnesota Timberwolves, e Tim Duncan, do San Antonio Spurs; o ala-armador Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers; e Tracy McGrady, do Rockets, foram os outros quatro titulares mais votados. A ausência de Ming será coberta por um jogador escolhido pelo comissário da liga na próxima semana. Allen Iverson, que chegou ao Denver Nuggets no dia 19 de dezembro, recebeu 1.813.638 votos e deverá ser selecionado pelos treinadores entre os sete reservas de cada equipe. Já o armador brasileiro Leandrinho, do Suns, foi o primeiro brasileiro a figurar na lista de selecionáveis para a partida, mas não conseguiu votos suficientes, porém, devido sua ótima temporada, ainda tem uma chance de entrar no banco do Oeste, pois o técnico do Suns, Mike D´Antoni foi eleito o comandante do time e é ele quem escolhe os reservas de sua conferência no All Star Game.