LeBron erra no fim e Pacers empata série com o Heat

Decisivo no primeiro jogo da série, quando fez a cesta que definiu o triunfo do Heat no estouro do cronômetro, LeBron James falhou dessa vez ao errar dois passes no minuto final da partida. O primeiro deles foi quando faltavam 43 segundos para o final do duelo. LeBron tentou passe para Ray Allen, que foi interceptado por David West.

O Pacers, porém, não conseguiu aproveitar a posse de bola e estourou o tempo de 24 segundos. LeBron, então, penetrou no garrafão e tentou encontrar um companheiro a 9 segundos do fim do duelo. Novamente West conseguiu interceptar a bola que ficou com George Hill. Ele sofreu falta, converteu os dois lances livres e definiu o triunfo do Pacers por 97 a 93.

LeBron cometeu esses dois erros decisivos, mas mesmo assim foi o destaque do Heat na partida. O astro foi o cestinha do duelo com 36 pontos e ainda obteve oito rebotes. O Pacers, porém, liderou o placar da partida em quase todos os instantes e teve Roy Hibbert como principal jogador, com 29 pontos e 10 rebotes. Já Paul George somou 22 pontos e seis assistências para o time de Indianápolis.