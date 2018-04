LeBron faz 30 pontos, Heat vence e fica perto da final

MIAMI - Com 30 pontos do astro LeBron James, que estava em noite inspirada nesta quinta-feira, o Miami Heat venceu o Indiana Pacers por 90 a 79, em casa, e ficou a uma vitória de garantir vaga em sua segunda final consecutiva de NBA. Com o resultado, a franquia da Flórida abriu 3 a 2 na série melhor de sete jogos da decisão da Conferência Leste da liga de basquete dos Estados Unidos.

Desta forma, o atual campeão da NBA terá pelo menos mais duas chances de assegurar classificação para a final. A primeira delas será neste sábado, quando voltará a encarar o Pacers, agora em Indianápolis, onde o time da casa será obrigado a vencer para poder forçar o sétimo confronto desta série decisiva, que ocorreria em Miami.

Quem levar a melhor neste embate entre Miami e Indiana irá encarar na grande decisão da NBA o San Antonio Spurs, que na final da Conferência Oeste "varreu" o Memphis Grizzlies por 4 a 0 na série melhor de sete confrontos entre os dois times.

Com a presença de David Beckham na torcida na American Airlines Arena, LeBron foi o grande nome da noite desta quinta. Além de ter sido o cestinha do jogo com os 30 pontos que marcou, ele ainda ajudou o seu time com seis assistências e oito rebotes, sendo todos eles defensivos.

Outro destaque da vitória do Heat foi Udonis Haslem, com 16 pontos, enquanto Mario Chalmers e Dwyane Wade marcaram respectivamente 12 e 10 pontos para a equipe da casa.

Já pelo lado do Pacers, que chegou a fechar o primeiro quarto do confronto na frente com uma vantagem de 23 a 19, quem mais brilhou foi Paul George, com 27 pontos. Para completar, ele ainda assegurou um "double-double" ao apanhar 11 rebotes, todos defensivos, e contabilizar cinco assistências.

Roy Hibbert e David West ainda ajudaram a equipe com respectivos 22 e 17 pontos, mas o time de Indianápolis não teve força para segurar o Heat, que já foi para o intervalo após o segundo quarto com vantagem de 44 a 40 e depois começou a abrir diferença. Depois de encerrar o terceiro quarto ganhando por 70 a 57, administrou com certa tranquilidade o placar para fechar o duelo em 90 a 79.