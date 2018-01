LeBron James anuncia seu futuro amanhã LeBron James é um daqueles garotos prodígios que mal começaram uma carreira e já têm status de estrela, causando furor por onde passa. Norte-americano de 18 anos e 2,07 m, ainda não chegou à NBA, mas já é o nome mais esperado na mais importante liga de basquete do mundo. Nesta sexta-feira, em Akron, no estado de Ohio, dará uma entrevista coletiva para anunciar seus planos. Nesta quinta-feira, Carmelo Anthony já anunciou que irá pular três anos de universidade para seguir direto para a NBA. Destaque das finais do último campeonato universitário dos Estados Unidos, defendendo Syracuse, o jogador deve ser um dos primeiros escolhidos do draft. Após sete meses de especulações sobre o futuro, LeBron irá explicar o que pretende fazer nos próximos anos, pois o prazo para que anuncie sua decisão termina em 12 de maio, quando a NBA encerra as inscrições para os jogadores dispostos a entrar no draft, marcado para 26 de junho. LeBron está prestes a se formar no colegial na escola St. Vincent-St. Mary School de Akron, cidade onde mora. Nesta temporada, o garoto conquistou o campeonato colegial e foi eleito pelo jornal "USA Today" o melhor atleta do ano. O jogador teve as seguintes médias por jogo: 30,4 pontos, 9,7 rebotes, 4,9 assistências e 2,9 roubos de bola. Além disso, foi eleito o MVP (jogador mais valioso) nos três Jogos das Estrelas da pós-temporada colegial norte-americana. Empresas já disputam LeBron para patrociná-lo. Se entrar para alguma equipe da NBA, receberia não mais de US$ 3 milhões pela temporada de estréia, mas com contratos publicitários essa soma poderá subir para US$ 20 milhões. A ordem das equipes que escolherão os jogadores do draft será definida em 22 de maio. O Denver Nuggets - do pivô brasileiro Nenê - e o Cleveland Cavaliers, as piores equipes da temporada, são as que têm mais chances - 22% - de ter LeBron como reforço.