LeBron James brilha e lidera vitória do Cavaliers sobre o Nets

LeBron James voltou a viver uma noite histórica na rodada de terça-feira da NBA. O astro marcou 31 pontos e fechou pela primeira vez um mês com média de "triple-double" na sua carreira ao liderar o Cleveland Cavaliers ao triunfo sobre o Brooklyn Nets por 129 a 123, em casa.

Além disso, ele capturou 12 rebotes e deu 11 assistências para conseguir o 12º "triple-double" na temporada e o 67º da sua carreira. LeBron também alcançou as 8 mil assistências, se tornando o primeiro jogador a atingir essa marca com 30 mil pontos e 8 mil rebotes. Já as suas médias em fevereiro foram de 27 pontos, 10,5 rebotes e 10,5 assistências.

Mesmo assim, a vitória não foi fácil. Jarrett Allen acertou dois arremessos livres a 1min18 do término, deixando o Nets à frente por 119 a 117. Jordan Clarkson converteu arremesso de três para colocar o Cavaliers em vantagem, mas Allen Crabbe fez 121 a 120 para o time nova-iorquino. Uma cesta de três a 40 segundos do fim deixou o Cavaliers na liderança de 123 a 121. Depois, LeBron e George Hill converteram dois tiros livres cada nos 16 segundos finais para selar a difícil vitória do time.

Com isso, o Cavaliers assegurou o seu 36º triunfos em 60 jogos, campanha que o deixa em terceiro lugar na Conferência Leste. Enquanto isso, o Nets está na 13ª posição, com apenas 20 triunfos em 62 duelos.

Com grande atuação de Dwyane Wade, que fez 27 pontos, incluindo uma cesta a 5s9 do fim, o Miami Heat superou o Philadelphia 76ers por 102 a 101, em casa. O astro fez 15 pontos no quarto período para o Heat, que só assumiu a sua dianteira no placar com a sua cesta final.

Goran Dragic marcou 21 pontos pelo Heat, que também contou com 16 de Tyler Johson e 15 pontos e 11 rebotes de Hassan Whiteside. Joel Embiid anotou 23 pontos pelo 76ers, que também contou com 21 de Dario Saric e chegou a ter uma vantagem de dez no quarto período. O time da Filadélfia é o sétimo colocado do Leste, logo à frente do Heat.

Em outro confronto direto entre times que estão na zona de classificação aos playoffs no Leste, o Washington Wizards bateu o Milwaukee Bucks por 107 a 104, fora de casa, se consolidando em quarto lugar, duas posições à frente do adversário. Bradley Beal se destacou com 21 pontos e Otto Porter Jr. acrescentou 17 pelo Wizards. Giannis Antetokounmpo somou 23 pontos e 13 rebotes pelo Bucks e Jabbari Parker fez 19.

Mesmo após estar perdendo por 18 pontos de diferença no terceiro quarto, o Los Angeles Clippers derrotou o Denver Nuggets por 122 a 120, fora de casa. Lou Williams marcou 25 pontos, Boban Marjanovic fez 18 e Austin Rivers anotou 17 pelo Clippers, que ultrapassou o Nuggets e assumiu a oitava posição na Conferência Oeste. Gary Harris liderou o time de Denver com 23 pontos.

Também pela rodada de terça-feira da NBA, o Charlotte Hornets conquistou a quinta vitória seguida ao superar o Chicago Bulls por 118 a 103, apesar dos 12 pontos, seis rebotes e quatro assistências de Cristiano Felício. Já o Portland Trail Blazers superou o Sacramento Kings por 116 a 99 com 26 pontos e 12 assistências de Damian Lillard.

