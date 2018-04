LeBron James brilha em vitória apertada do Cleveland

O ala LeBron James voltou a brilhar na noite de sábado e comandou o Cleveland Cavaliers, do brasileiro Anderson Varejão, na vitória apertada sobre o Los Angeles Clippers por 102 a 101, fora de casa, em rodada da NBA. Foi o oitavo triunfo seguido da equipe nos últimos dez jogos.

LeBron foi decisivo para o resultado positivo do Cleveland. O ala foi o cestinha da equipe, com 32 pontos, 13 deles marcados no quarto período. Mo Williams contribuiu com 18, enquanto Delonte West, que estava com problemas estomacais pela manhã, anotou 14, em 29 minutos. O pivô Anderson Varejão marcou sete pontos, em 33 minutos em quadra, e pegou nove rebotes.

Pelo lado do Clippers, Rasual Buler brilhou ao igualar seu recorde pessoal, com 33 pontos. Eric Gordon, por sua vez, obteve seu melhor rendimento na temporada, com 28 pontos. No entanto, as boas atuações individuais não evitaram a 22.ª derrota da equipe. Com 17 vitórias, o Clippers ocupa a parte inferior da tabela da Conferência Oeste, longe da zona de classificação para os playoffs.

Já o Cleveland segue na liderança no lado Leste. O time de Varejão soma 31 triunfos e 11 derrotas, a segunda melhor campanha da temporada, atrás apenas do Los Angeles Lakers.

Na mesma rodada, o Phoenix Suns, de Leandrinho, visitou o Charlotte Bobcats e sofreu sua segunda derrota seguida, por 125 a 99. A equipe, que já tinha perdido na sexta-feira ao levar uma virada no fim, ficou ainda mais distante das primeiras colocações da Conferência Oeste. Soma agora 24 vitórias e 17 derrotas, na sexta posição.

Leandrinho teve grande atuação. Mesmo na reserva, o brasileiro foi o segundo maior pontuador da equipe, com 17 tentos nos 25 minutos em que esteve em quadra. Cestinha da partida, Amar''e Stoudemire anotou apenas dois pontos a mais que Leandrinho. Pelo Charlotte, Stephen Jackson e Gerald Wallace foram os destaques, com 29 pontos cada.

Resultados do sábado:

Indiana Pacers 96 x 101 New Orleans Hornets

Washington Wizards 96 x 86 Sacramento Kings

Charlotte Bobcats 125 x 99 Phoenix Suns

Detroit Pistons 94 x 90 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 98 x 80 Miami Heat

Memphis Grizzlies 92 x 86 San Antonio Spurs

Utah Jazz 112 x 95 Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers 101 x 102 Cleveland Cavaliers

Jogos deste domingo:

Toronto Raptors x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Utah Jazz