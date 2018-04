LeBron James brilha no fim e Miami Heat bate Pacers na prorrogação

MIAMI - O Miami Heat contou com uma atuação decisiva de LeBron James para vencer o primeiro jogo da final da Conferência Leste da NBA. Na noite de quarta-feira, a equipe da Flórida venceu o Indiana Pacers por 103 a 102, em casa, em duelo que foi definido com uma cesta do astro nos instantes finais da prorrogação. Assim, o Heat deu o passo inicial para disputar a terceira decisão consecutiva na liga norte-americana de basquete.

LeBron foi o cestinha da partida com 30 pontos e ainda conseguiu o nono "triple-double" da sua carreira em um jogo dos playoffs ao obter 10 rebotes e dar 10 assistências. A 2s2 do fim da prorrogação, Paul George converteu três lances livres e colocou o Pacers em vantagem de 102 a 101. Foi quando, então, o MVP da temporada 2012/2013 decidiu para o Heat ao passar pela marcação e fazer uma bandeja, garantindo o triunfo no estouro do cronômetro.

Antes disso, Heat e Pacers fizeram um duelo emocionante. A partida teve 17 trocas de liderança e nenhum dos times conseguiu abrir uma vantagem superior a sete pontos. No minuto final do último quarto, George quase acabou com as chances de triunfo do Pacers ao perder a posse de bola. O Heat, então, abriu 92 a 89, mas uma cesta de três pontos de George a 0s7 do fim levou o confronto para a prorrogação.

Além de LeBron, Dwyane Wade, com 19 pontos, e Chris Bosh, com 17 pontos, também se destacaram pelo Heat. George marcou 27 pontos para o Pacers, um a mais do que David West. As duas equipes voltam a se encontrar nesta sexta-feira, novamente em Miami, quando vão disputar a segunda partida da final da Conferência Leste.