LeBron James comanda Cavaliers na vitória sobre Bulls O ala LeBron James anotou 37 pontos, 27 no segundo tempo, e o Cleveland Cavaliers venceu o Chicago Bulls por 91 a 72. O Cleveland (34-26) ganhou seu quinto dos últimos 10 jogos e se mantém em segundo lugar da Divisão Central. James pegou nove rebotes e deu sete assistências para o Cavaliers, que venceu as quatro partidas disputadas contra o Bulls na temporada. É a primeira vez que o Cavaliers "varre" uma série contra o Bulls desde que fez 3 a 0 na temporada 1998-99. O pivô chinês Yao Ming continua consolidando seu jogo individual e, com 32 pontos - 22 no segundo tempo - foi fundamental para a vitória do Houston Rockets por 102 a 84 sobre o Portland Trail Blazers. Ming não brilhou no primeiro tempo, mas surgiu no terceiro período para anotar 17 e dar ao Rockets vantagem suficiente no placar para não ter problemas no resto da partida. O time conseguiu a segunda vitória consecutiva. Em Los Angeles, o Staples Center se transformou no melhor palco para que o ala-pivô espanhol Pau Gasol continue demonstrando sua condição de estrela e líder do Memphis Grizzlies, que venceu o Los Angeles Clippers por 102 a 86, em seu terceiro triunfo consecutivo. Gasol conseguiu 17 pontos, seis assistências, sete rebotes e dois tocos. O ala reserva Mike Miller anotou 20 pontos e pegou sete rebotes e o armador Bobby Jackson marcou 15 pontos. Em Seattle, o ala Rashard Lewis liderou o ataque com 22 pontos e levou o SuperSonics a uma fácil vitória por 113 a 81 sobre o Utah Jazz. A equipe de Seattle atingiu a marca de 23-37 após ter vencido quatro de seus últimos 10 jogos. O ala-armador Ray Allen colaborou com 20 pontos para Seattle, enquanto que o reserva Damien Wilkins aportou 14 pontos. Apesar da vitória, o SuperSonics segue no penúltimo lugar da Divisão Noroeste. No Canadá, o Toronto Raptors passou pelo Boston Celtics por 111 a 105, com grandes atuações de Morris Peterson, com 27 pontos, e Chris Bosh, com 24 pontos e 10 rebotes. Com a vitória, o time canadense interrompe uma seqüência de seis derrotas. Em Minneápolis, Minnesota, o Timberwolves venceu o Golden State Warriors por 103 a 90, graças a uma magistral atuação de Kevin Garnett, que anotou 23 pontos e pegou incríveis 21 rebotes. Ricky Davis marcou mais 19 pontos e Trenton Hassell outros 12. Apesar da vitória, a equipe segue com a marca negativa de 26 vitórias e 32 derrotas. O Phoenix Suns contou com mais uma excelente partida do armador canadense Steve Nash para passar pelo Dallas Mavericks por 115 a 107. Nash marcou 25 pontos e deu 11 assistências. Pelo lado do Dallas, o alemão Dirk Nowitzki se destacou, também com 25 pontos. Na Filadélfia, o 76ers perdeu para o Indiana Pacers por 94 a 93. Novamente, a equipe errou ao tentar se apoiar em Allen Iverson, que anotou 33 pontos mas não impediu a derrota. E em Washington, o Wizards fez valer a vantagem de jogar em casa ao vencer o Sacramento Kings com tranqüilidade. No final, o time da capital venceu por 117 a 107.