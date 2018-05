Lebron James comanda, Heat vence Pacers e reassume liderança

MIAMI - A NBA teve uma rodada movimentada na última sexta-feira da temporada regular, que termina na quarta. Em Miami, o mais importante dos 13 jogos da noite colocou frente a frente os dois times que brigam pela liderança da Conferência Leste. E quem se deu melhor foi o Heat, que venceu o Indiana Pacers por 98 a 86 e reassumiu a ponta.

Agora o Heat tem uma campanha de 54 vitórias e 25 derrotas, enquanto o Pacers, em um jogo a mais, tem também uma derrota a mais. A liderança é importante para determinar quem, numa hipotética final de conferência, poderia fazer um jogo a mais em casa. Até quarta, o Miami visita Atlanta e Washington e depois recebe o saco da pancadas de Philadelphia. Já o Pacers tem confronto em casa contra o Oklahoma City e depois vai a Orlando.

No jogo desta sexta, o destaque foi mais uma vez LeBron James, que anotou 36 pontos para ser o cestinha da partida. Udonis Haslem (11 pontos), Chris Bosh (10), Mario Chalmers (13) e Ray Allen (10) também passaram dos 10 pontos.

No outro lado dos Estados Unidos, a Conferência Oeste já tem o primeiro lugar garantido para o San Antonio Spurs, que nesta sexta-feira garantiu a melhor campanha geral, o que lhe dará direito de fazer quatro jogos em casa numa eventual final. Com atuação discreta de Tiago Splitter (cinco pontos em 16 minutos em quadra), o Spurs passou pelo Suns nesta sexta, por 112 a 104.

O rival de Phoenix, que teve Eric Blodse, Gerald Green e Markief Morris somando, juntos, 77 pontos, ficou para trás na briga pela última vaga do Oeste. O Golden State Warriors, que venceu o Los Angeles Lakers por 112 a 95 fora de casa, foi a uma campanha de 49 vitórias e 30 derrotas, no sexto lugar, já classificado. Stephen Curry, 30 pontos, 10 rebotes, 12 assistências, fez seu quarto triplo-duplo da temporada.

Em sétimo aparece o Dallas (48 vitórias, 32 derrotas), que não jogou nesta sexta. O oitavo, com uma vitória a menos, é o Memphis Grizzlies, que aproveitou a rodada para fazer 117 a 95 no Philadelphia 76ers. Em nono, o Phoenix tem campanha idêntica à do Grizzlies, mas fica atrás pelos critérios de desempate.

A noite teve algumas atuações fantásticas. Em Chicago, o Bulls passou pelo Detroit com 26 pontos e 26 rebotes de Andre Drummond, que bateu seu recorde pessoal em recuperações. Na vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Houston Rockets por 112 a 110, Corey Brewer anotou 51 pontos, passando pela primeira vez a marca de meia centena.

Mais dois brasileiros jogaram. Em Orlando, Nenê, voltando de lesão, fez seu segundo jogo seguido. Saiu do banco e foi o cestinha do Washington Wizards na vitória por 96 a 86 sobre o Magic, anotando 17 pontos. Já Anderson Varejão teve 17 minutos em quadra e só anotou três pontos na derrota do Cavaliers para o Milwaukee Bucks por 119 a 116.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic 86 x 96 Washington Wizards

Toronto Raptors 100 x 108 New York Knicks

Boston Celtics 106 x 103 Charlotte Bobcats

Brooklyn Nets 88 x 93 Atlanta Hawks

Miami Heat 98 x 86 Indiana Pacers

Chicago Bulls 106 x 98 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 117 x 95 Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves 112 x 110 Houston Rockets

Oklahoma City Thunder 116 x 94 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 119 x 116 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 112 x 104 Phoenix Suns

Utah Jazz 99 x 111 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 95 x 112 Golden State Warriors

Acompanhe os jogos deste sábado:

Los Angeles Clippers x Sacramento King

Charlotte Bobcats x Philadelphia 76ers

Washington Wizards x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Miami Heat

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Denver Nuggets x Utah Jazz