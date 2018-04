LeBron James comanda vitória do Cavaliers sobre o Pacers

O ala LeBron James levou o Cleveland Cavaliers a mais uma vitória, desta vez sobre o Indiana Pacers por 111 a 106, em partida da temporada regular da NBA. James deixou a quadra com 30 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, e levou o Cavaliers (8-6) à terceira posição da Divisão Central. O ala Drew Gooden, do Cleveland, contribuiu com 23 pontos e 12 rebotes, enquanto o ala-armador sérvio Sasha Pavlovic converteu outros 22. O ala-armador Daniel Marquis foi o cestinha do Pacers (6-8), com 25 pontos, enquanto o armador Jamaal Tinsley voltou a ser o jogador mais consistente da franquia, com 24 pontos, 10 assistências e nove rebotes.