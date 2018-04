LeBron James dá novo show e Cleveland Cavaliers vence

O ala LeBron James teve mais uma grande atuação, e novamente comandou o Cleveland Cavaliers na NBA. Na noite de domingo, o astro marcou 41 pontos na vitória por 106 a 94 sobre o Portland Trail Blazers, resultado que garantiu a equipe na liderança da Conferência Leste.

Além de ter sido o cestinha da partida, LeBron James pegou dez rebotes e distribuiu oito assistências para os companheiros. Ele fechou a partida com ótimo aproveitamento, tendo acertado 13 dos 19 arremessos de quadra, e 12 em 14 lances livres.

O brasileiro Anderson Varejão foi um coadjuvante importante na vitória do Cavaliers. Nos 31 minutos em que esteve na quadra, ele marcou 12 pontos, pegou oito rebotes e roubou duas bolas dos adversários. Pelo Portland, o destaque foi o ala-armador Brandon Roy, com 34 pontos.

Apesar da vitória - a 29ª em 39 partidas -, o Cleveland ainda não conseguiu abrir vantagem na liderança do Leste. Isto porque o Boston Celtics, segundo colocado na conferência, também venceu. A equipe do Oregon foi a Toronto e venceu o Raptors por 114 a 107, em grande atuação de Rasheed Wallace - cestinha com 29 pontos - e Rajon Rondo, que fez um triple double, com 22 pontos, 13 assistências e dez rebotes.

Na Conferência Oeste, a liderança absoluta é do Los Angeles Lakers, que venceu 29 vezes em 37 jogos. No domingo, a equipe californiana superou o Milwaukee Bucks por 95 a 77, apesar de pouca inspiração de Kobe Bryant.

O principal jogador da equipe acertou apenas quatro dos 21 arremessos de quadra que tentou, e terminou o jogo com 12 pontos, menos da metade de sua média. O cestinha do Lakers foi o reserva Shannon Brawn, com 19 pontos; o pivô Andrew Bynum anotou 17 pontos e pegou 18 rebotes.

Domingo, 10 de janeiro:

Washington Wizards 110 x 115 New Orleans Hornets

Toronto Raptors 107 x 114 Boston Celtics

Los Angeles Clippers 94 x 84 Miami Heat

San Antonio Spurs 97 x 85 New Jersey Nets

Portland Trail Blazers 94 x 106 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers 95 x 77 Milwaukee Bucks

Segunda-feira, 11 de janeiro:

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Philadelphia 76ers x New Orleans Hornets

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Chicago Bulls x Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder x New York Knicks