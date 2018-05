LeBron James é o jogador que mais vende camisas na NBA

MIAMI - LeBron James está novamente no topo da NBA. O ala do Miami Heat foi o jogador que mais vendeu camisas durante a temporada 2013/2014 da maior liga de basquete do planeta. O jogador, que conduziu sua equipe ao bicampeonato nos últimos anos, foi o MVP (jogador mais valioso) em ambas e é considerado o melhor jogador da atualidade. LeBron aparece à frente de Kevin Durant, do Oklahoma City Thunder, que pulou duas posições e ultrapassou Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, atual terceiro colocado na venda de camisas.

De acordo com o ranking, que computa apenas os 15 primeiros no quesito, destaques também para Derrick Rose, armador do Chicago Bulls, que, mesmo com muitos problemas de lesão nos últimos anos, está na quarta colocação, à frente do também armador Stephen Curry, que atua no Golden State Warriors e registrou um grande aumento na venda de seus produtos. Já Tim Duncan, do San Antonio Spurs, volta a aparecer na lista depois de sete anos ausente e é o 14.º.

Entre as equipes, a que mais vende camisas é o atual bicampeão Miami Heat, seguido pelos populares Los Angeles Lakers e Chicago Bulls, dois dos times com mais torcida em toda a NBA.

Os 15 jogadores que mais vendem camisas:

1º LeBron James (Miami Heat)

2º Kevin Durant (Oklahoma City Thunder)

3º Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)

4º Derrick Rose (Chicago Bulls)

5º Stephen Curry (Golden State Warriors)

6º Carmelo Anthony (New York Knicks)

7º Dwayne Wade (Miami Heat)

8º Chris Paul (Los Angeles Lakers)

9º Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers)

10º James Harden (Houston Rockets)

11º Blake Griffin (Los Angeles Clippers)

12º Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

13º Rajon Rondo (Boston Celtics)

14º Tim Duncan (San Antonio Spurs)

15º Paul George (Indiana Pacers)

Franquias líderes em vendas de produtos:

1º Miami Heat

2º Los Angeles Lakers

3º Chicago Bulls

4º Oklahoma City Thunder

5º New York Knicks

6º Boston Celtics

7º Brooklyn Nets

8º Golden State Warriors

9º San Antonio Spurs

10º Los Angeles Clippers