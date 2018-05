LeBron James faz 44 pontos, e Cleveland Cavaliers vence

Em noite inspirada do astro LeBron James, o Cleveland Cavaliers derrotou o Oklahoma City Thunder por 102 a 89, e manteve-se próximo dos líderes da NBA. A vitória foi a 17.ª em 24 partidas, marca que deixa a equipe em quarto lugar na Conferência Leste.

OS RESULTADOS DA RODADA Domingo, 13 de dezembro Toronto Raptors 101 x 88 Houston Rockets Atlanta Hawks 103 x 107 New Jersey Nets Miami Heat 90 x 118 Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder 89 x 102 Cleveland Cavaliers Los Angeles Clippers 90 x 115 San Antonio Spurs Segunda-feira, 14 de dezembro Orlando Magic x Indiana Pacers Philadelphia Sixers x Golden State Warriors Memphis Grizzlies x Boston Celtics Dallas Mavericks x New Orleans Hornets Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder Utah Jazz x Minnesota Timberwolves Los Angeles Clippers x Washington Wizards

O resultado da noite de domingo foi fruto de uma grande atuação de James. O ídolo do Cavaliers marcou 44 pontos - sua melhor marca na temporada - e ainda contribuiu com sete rebotes, seis assistências e quatro roubadas de bola.

O coadjuvante de luxo foi Maurice Williams, que anotou 22 pontos e deu quatro assistências. O brasileiro Anderson Varejão esteve em quadra por 30 minutos e liderou a equipe em rebotes, com dez; além disso, marcou quatro pontos e deu uma assistência.

A grande atuação de James e a vitória do Cleveland ofuscaram o bom jogo dos alas do Thunder. O promissor Kevin Durant anotou 29 pontos e Jeff Green somou outros 26. Ainda assim, a dupla não conseguiu parar o grande astro do rival.