LeBron James garante vitória do Cavaliers sobre Wizards Mesmo com uma lesão no tornozelo esquerdo, LeBron James se superou e mais uma vez foi o destaque o Cleveland Cavaliers. O ala foi o segundo melhor cestinha do seu time na vitória sobre o Washington Wizards por 97 a 82, na primeira partida da série de melhor de sete, pelos playoffs da Conferência Leste da NBA. James terminou o jogo com 23 pontos, ficando atrás apenas do armador Larry Hughes, com 27. O pivô lituano Zydrunas Ilgauskas anotou outros 16 para o Cavaliers. Apesar de se machucar no terceiro quarto e ter de colocar um curativo no tornozelo, James não quis sair da quadra, ajudando sua equipe a abrir 1 a 0 na série. Nos 26 minutos em que esteve em quadra, Anderson varejão marcou cinco pontos e se destacou com o melhor do time no garrafão, recuperando dez bolas, além de dar duas assistências. O Wizards sentiu a ausência de suas estrelas, Gilbert Arenas, operado de um joelho, e Caron Butler, com fratura na mão. Sobrou para o ala Antawn Jamison se destacar e terminar a partida como cestinha, com 28 pontos. Mesmo assim, o Wizards não conseguiu reverter a vantagem do Cavaliers, que chegou a ser de dez pontos a menos de sete minutos para o fim da partida. A partir dessa vantagem que Ilgauskas sobrou no garrafão. O pivô fez sete pontos seguidos e colocou sua equipe com vantagem de 89 a 74 no placar, faltando cinco minutos para o fim do jogo. O lituano fez 11 de seus 16 pontos no último quarto. A segunda partida da série acontece na próxima quarta-feira, novamente na quadra do Cavaliers.