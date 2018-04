LeBron James quebra recorde da temporada em vitória do Heat

ORLANDO - O Miami Heat derrotou o Orlando Magic por 104 a 100, na noite da última quinta-feira da NBA, com grande atuação do ala LeBron James. O jogador bateu o recorde de pontos em uma só partida nesta temporada, anotando 51. Ele ultrapassou Blake Griffin e Kevin Durant, que haviam marcado 47.

LeBron, que chegou à marca de 50 pontos em um jogo pela nona vez em sua carreira, ainda ajudou na vitória com 11 rebotes e oito assistências. As outras duas estrelas do Heat não tiveram grande exibição. Dwyane Wade marcou 14 pontos, enquanto Chris Bosh anotou 13. Pelo lado do Magic, o cestinha foi o armador Jameer Nelson, com 22 pontos. Dwight Howard também foi bem e conseguiu um 'double-double', com 17 pontos e 16 rebotes.

A vitória do Miami Heat era dada como certa no início do último quarto, quando a equipe chegou a liderar por 90 a 69. No entanto, o Orlando Magic reagiu e chegou a ter a chance de empatar o jogo em uma bola de três, quando a partida estava em 103 a 100, a cerca de nove segundos do fim, mas o ala-pivô Ryan Anderson errou e sacramentou a derrota de seu time.

No confronto entre as duas equipes com melhores campanhas na Conferência Oeste nesta temporada, o San Antonio Spurs derrotou o Los Angeles Lakers por 89 a 88, fora de casa, em um final emocionante. Com a derrota, o time da Califórnia perdeu a segunda colocação na conferência para o Dallas Mavericks.

Quando o placar marcava 88 a 87 para o Lakers, o Spurs teve a posse de bola no fundo da quadra ofensiva. Tony Parker lançou a bola para Tim Duncan, que arremessou. A bola tocou no aro e, a um décimo para o fim da partida, o experiente Antonio McDyess deu um tapinha nela e fez a cesta, confirmando a vitória do Spurs.

O cestinha da partida foi Tony Parker, com 21 pontos. A equipe de San Antonio ainda contou com boa atuação de Richard Jefferson, com 18 pontos. Pelo lado do Lakers, Pau Gasol, com 19 pontos, e Kobe Bryant, com 16 pontos, dez assistência e nove rebotes, foram os destaques.

Resultados da última quinta-feira na NBA:

Orlando Magic 100 x 104 Miami Heat

Golden State Warriors 100 x 94 Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers 88 x 89 San Antonio Spurs

Jogos desta sexta-feira na NBA:

Indiana Pacers x Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Washington Wizards x Orlando Magic

Toronto Raptors x Minnesota Timberwolves

Charlotte Bobcats x Miami Heat

Atlanta Hawks x Los Angeles Clippers

Detroit Pistons x New Jersey Nets

Boston Celtics x Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies x Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x San Antonio Spurs

Denver Nuggets x Utah Jazz